Un control rutinario ‘se tuerce’ en El Hierro cuando la Guardia Civil detecta algo que no cuadra

Agentes de la Guardia Civil de Valverde, en El Hierro, han detenido a una mujer de 51 años, residente en la Isla, por un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.
Según ha informado el instituto armado, los hechos se produjeron durante un punto de verificación de vehículos y personas cuando los agentes dieron el alto a un coche cuya conductora levantó sus sospechas.
Tras revisar superficialmente el vehículo, localizaron en su interior más de 35 gramos de una sustancia estupefaciente que, tras ser sometida a la prueba de un test de drogas, resultó positivo en cocaína.
La detenida, junto a las diligencias instruidas, ha sido remitida a la Autoridad Judicial competente.