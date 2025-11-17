La heladería de Canarias que lleva más de 50 años abierta y sigue siendo totalmente artesanal

Canarias vive un boom de la heladería. En las principales ciudades y pueblos de las Islas, estos establecimientos han irrumpido con fuerza, logrando acercar un producto que, hace muchos años, dejó de ser solo para el verano.
La histórica heladería y pastelería Guirlache cumple más de medio siglo siendo parte de la vida de varias generaciones en Las Palmas de Gran Canaria. Su origen se remonta a 1973, cuando Aníbal Rodríguez Martín, nacido en Garafía (La Palma) y llegado a Gran Canaria en su infancia, decidió emprender un proyecto dulce que hoy es todo un referente.
Aníbal, un trabajador hecho a sí mismo, inició el negocio junto a su esposa Hilda Medina, vecina de La Isleta. Con el tiempo, el relevo lo tomaron dos de sus hijos —Elba y Pedro Rodríguez Medina— y el maestro pastelero Isidro Ortiz, quienes continúan elaborando productos con la misma esencia artesanal.
La marca cuenta con cuatro tiendas ubicadas en Triana, Guanarteme, Las Arenas y Las Canteras, todas con una clientela fiel.
Una heladería histórica
Los orígenes de la heladería se remontan a los primeros trabajos de Aníbal en un negocio cubano de licores, experiencia que le permitió abrir la heladería Atlántida y, más tarde, el primer Guirlache en Triana. Desde entonces, la oferta no ha dejado de crecer: bombones, chocolates, tartas, opciones sin gluten y 38 sabores de helados que han conquistado a los paladares locales. Entre los favoritos destacan los San Marcos, las trufas de cielo, los suizos y creaciones como el Timanfaya o la tartaleta Sinfonía.
Hoy, Elba y Pedro aseguran que la tradición continúa viva: muchas familias mantienen el ritual de visitar Guirlache generación tras generación para disfrutar de productos hechos como siempre, siguiendo la forma de trabajar que instauró Aníbal hace más de 50 años.