La calle Heraclio Sánchez cobrará especial protagonismo en la Noche en Blanco

La Laguna celebrará el próximo 29 de noviembre una nueva edición de la Noche en Blanco y, como en años anteriores, la calle Heraclio Sánchez y el parque Los Dragos tendrán especial protagonismo con una agenda que se extenderá desde las 11.00 horas hasta la madrugada, y que combinará comercio, participación ciudadana y actividades para todos los públicos, según informaron desde el Ayuntamiento.
Así, en esta edición de la Noche en Blanco, la calle se transformará en un espacio abierto de creación y convivencia, donde se podrá disfrutar de más de un centenar de actividades que reflejan el trabajo que se desarrolla durante todo el año en la red de 47 centros ciudadanos del municipio. Estas propuestas se han diseñado en colaboración con colectivos sociales, asociaciones, grupos culturales y entidades vecinales.
A lo largo del día habrá pasacalles, actuaciones musicales, talleres participativos, expositivos, exhibiciones deportivas y actividades intergeneracionales, con el objetivo de fomentar la participación activa y dar visibilidad al potencial creativo y social de los barrios y pueblos de La Laguna.
Por ejemplo, se ofrecerán clases abiertas de acondicionamiento físico, de automaquillaje, de gimnasia coreográfica, yoga, danza y múltiples estilos de baile.
Asimismo, el público podrá disfrutar de muestras de belenes, bordados y calados, guitarra, lengua de signos, costura creativa, manualidades, pintura, fotografía y vestimenta tradicional canaria, junto a demostraciones de artes escénicas y actuaciones musicales.