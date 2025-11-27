Buscan en Canarias a un pasajero que cayó al mar desde un crucero

Un pasajero del crucero Marella Explorer 2, operado por TUI, ha caído al mar este jueves por la mañana durante la travesía entre Funchal (Madeira) y San Sebastián de La Gomera, puerto en el que estaba prevista su llegada a las 12.00 horas, según ha informado el diario digital Vozpópuli.
Tal y como ha adelantado el medio, tras el aviso de caída al agua, el capitán ordenó detener por completo la navegación y activó el protocolo internacional “man overboard” (hombre al agua), que contempla la revisión de cámaras, lanzamiento de dispositivos marcadores, maniobras circulares de búsqueda y comunicación con autoridades marítimas.
Activado el dispositivo de búsqueda
Según Vozpópuli, Salvamento Marítimo activó un operativo con varias embarcaciones, entre ellas la Salvamar Menkalinan (MMSI 224213890), con base en Tenerife.
También participa la Guardia Civil del Mar en la coordinación del área de búsqueda. En la zona se ha movilizado además un helicóptero para labores de rastreo y apoyo aéreo.
En el servicio de seguimiento internacional de buques se observaba que las unidades de emergencia continuaban trabajando en el área del incidente sin que conste, por el momento, la localización del pasajero.
El pasajero del crucero cayó en un área de difícil rastreo
La caída se habría producido en aguas profundas situadas al norte del Archipiélago Canario. En esa franja marítima, las corrientes laterales pueden alcanzar entre 1 y 2 nudos, lo que obliga a ampliar el círculo de búsqueda.
A bordo del Marella Explorer 2 se han cerrado varias cubiertas exteriores mientras se analizan imágenes de videovigilancia y se toma declaración a testigos y personal relacionado con el pasajero.
El buque permaneció detenido en la zona siguiendo los procedimientos de emergencia establecidos.
Finalmente, el crucero ha modificado su ruta inicial y está siendo desviado hacia Santa Cruz de Tenerife, donde tiene prevista su llegada en las próximas horas.
El Marella Explorer 2 es un barco de 246,5 metros de eslora, construido en 1995, con bandera de Malta y registrado con el número IMO 9072446. Había zarpado de Madeira el miércoles a las 17.52 (UTC) como parte de su itinerario habitual por el Atlántico Oriental.