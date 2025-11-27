sanidad

Auxiliares de enfermería de Canarias, a huelga

Los 10.000 TCAE que trabajan en el SCS piden condiciones laborales dignas y el reconocimiento profesional C1 acorde a su importancia
Los técnicos en cuidados de auxiliares de enfermería irán a la huelga. DA
Unos 10.000 técnicos en cuidados de auxiliares de enfermería del Servicio Canario de la Salud (SCS) están convocados a secundar mañana viernes la jornada de huelga a nivel nacional para reivindicar unas condiciones laborales dignas y un reconocimiento profesional C1 acorde con la importancia de las funciones que desempeñan y su responsabilidad.

Los TCAE son un pilar fundamental del sistema sanitario público, entre sus funciones está la atención directa al paciente, apoyo al personal de enfermería y medico, asistencia técnica en procedimientos sanitarios en los servicios de (rehabilitación, diálisis, UCI ect…), cuidados básicos en todas las áreas hospitalarias (planta, urgencias, quirófanos, geriatría…) y desempeñan funciones esenciales con una alta carga física y emocional. “Sin nuestro trabajo, el sistema sanitario no puede funcionar”.

El colectivo denuncia que el SCS “ha impuesto unos servicios mínimos del 100% sin una negociación previa. Es la única comunidad que ha impuesto estos mínimos abusivos, en respuesta ralentizaremos el trabajo en todos los servicios”.

