Icod de los Vinos presenta la programación oficial de las tradicionales Tablas de San Andrés

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos ha presentado hoy el cartel y la programación oficial de las tradicionales Tablas de San Andrés, una de las tradiciones más singulares y esperadas del norte de Tenerife, que este año se celebrarán los días 28, 29 y 30 de noviembre, con una previsión de más de 30.000 personas disfrutando en simultáneo de esta cita única con la tradición, el vino y la cultura popular.
El alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra, junto al concejal de Turismo, Gerardo Rizo, y la concejala de Fiestas, Cathaysa Concepción, dieron a conocer los principales actos del programa, así como el amplio dispositivo de seguridad y promoción que acompañará a esta edición.
Entre los momentos más destacados, el descorche institucional de la primera botella de vino de la cosecha tendrá lugar el jueves 28 de noviembre a las 21:00 horas, en un brindis simbólico que será retransmitido en directo para toda Canarias a través del programa “Una hora menos” de Televisión Canaria, uniendo a las ocho islas en torno al nombre de Icod de los Vinos.
El viernes 29, a partir de las 19:00 horas, se celebrará la esperada Fiesta de los Vinos, con música, tapas y bodegas de la isla de Tenerife, mientras que el sábado 30, a las 18:00 horas, tendrá lugar la Batalla de Polkas, que pondrá el broche final a tres días de tradición.
Esta edición 2025 de las Tablas de San Andrés contará con una amplia cobertura mediática con todas las televisiones locales de la isla que emitirán espacios monográficos y programación en directo desde distintos puntos del municipio.
Así mismo, Televisión Española en Canarias trasladará sus equipos a Icod de los Vinos para realizar su programa “Cerca de Ti” y el “TeleCanarias 1”, en directo desde el entorno del Drago Milenario.
Por su parte, Radio Televisión Canaria refuerza su compromiso con la tradición dedicando cinco horas de programación en directo desde la ciudad, con los espacios radiofónicos “La Alpispa” y “Roscas y Cotufas”, además de la cobertura especial que ofrecerán los informativos y magacines de la Televisión Pública de Canarias durante los días de fiesta.
El Ayuntamiento ha desarrollado una campaña de promoción sin precedentes para esta edición, con presencia de la imagen oficial de las Tablas de San Andrés en todas las agarraderas y cartelería interior de los Tranvías de Tenerife, así como en vallas publicitarias de la TF-5, la salida del aeropuerto Tenerife Norte, las pantallas digitales del propio aeropuerto y la revista NT de Binter Canarias.
DE COMUNICACIÓN
El arrastre de tablas, que da nombre a la celebración, se desarrollará durante los días 28, 29 y 30 de noviembre, con recorridos habilitados en las calles más emblemáticas del casco icodense —como El Plano, San Antonio y Hércules—, donde cientos de participantes revivirán una costumbre que hunde sus raíces en los antiguos oficios de la madera y la tonelería.
El alcalde subrayó que “San Andrés es identidad de nuestra Ciudad. Y, por eso, Icod vuelve a abrir sus calles y bodegas a toda Canarias, para que juntos podamos celebrar la identidad de nuestra tierra”.
Programa de actos
- Jueves 28 de noviembre – 21:00 h. Descorche institucional del primer vino de la cosecha en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres
- Viernes 29 de noviembre – 19:00 h. Fiesta de los Vinos en la Calle San Agustín
- Sábado 30 de noviembre – 18:00 h. Batalla de Polkas en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres