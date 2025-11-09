Importante accidente en Santa Cruz moviliza varias ambulancias

Un número no determinado de personas tuvieron que ser atendidas por los sanitarios tras una colisión entre dos vehículos que ha tenido lugar esta anoche en el cruce de la avenida de Benito Pérez Armas con la calle Picasso, en Santa Cruz de Tenerife. Por ahora se desconoce si han sufrido heridas y/o la posible gravedad de las mismas.
Por las imágenes y testimonios facilitados por testigos de los hechos hay indicios de que se produjo un choque lateral, a resultas del cual uno de los vehículos salió despedido y acabó sobre una de las aceras tras derribar las vallas metálicas de seguridad que supuestamente protegen a los peatones en este tipo de accidentes.
En el despliegue de las emergencias en el lugar figuran miembros de la Policía Local capitalina y del Servicio de Urgencias Canario.
Además, al menos un motorista resultó herido en otro accidente que tuvo lugar esta noche en la TF-1 a la altura de San Isidro (término municipal de Granadilla) en sentido Santa Cruz, lo que provocó retenciones en el lugar.