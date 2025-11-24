La Inteligencia Artificial se posiciona para la modernización de Tenerife: se introducirá en los servicios públicos

El Cabildo y la Universidad de La Laguna (ULL) avanzan de forma conjunta en el impulso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta estratégica para la modernización de los servicios públicos, la investigación y el desarrollo socioeconómico de la isla. Esta colaboración se enmarca en el Protocolo General de Actuación firmado por ambas que establece líneas de trabajo en ámbitos de cooperación, formación, asesoramiento y proyectos innovadores.
La presidenta insular, Rosa Dávila, resalta que “este convenio posiciona a Tenerife en la vanguardia de la transformación digital. No solo incorporamos tecnología: estamos construyendo capacidad, talento y conocimiento propio en Inteligencia Artificial.” Además, añade Dávila “la colaboración con la Universidad de La Laguna garantiza que este impulso tecnológico se haga desde la excelencia académica, el rigor científico y con un impacto directo en la mejora de los servicios públicos.”
“La Inteligencia Artificial no es el futuro, es el presente, y Tenerife debe situarse en una posición de liderazgo para que sus ciudadanos, empresas e instituciones se beneficien de estas oportunidades”, apunta la presidenta del Cabildo.
Por su parte, el director insular de Transformación Digital, Juan Manuel Santana, explica que el convenio tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro, y articulará un comité mixto ULL–Cabildo encargado del seguimiento y la planificación de las actuaciones.
Entre los proyectos piloto previstos se incluyen la transcripción de llamadas y análisis inteligente del call center; la optimización de movilidad y detección de anomalías en contratación pública; Chatbots para mejorar la atención ciudadana y la Identificación de patrones de consumo para la gestión eficiente de recursos hídricos.
En cuanto a las actuaciones en marcha, el Cabildo someterá a aprobación su primera Política de Uso de la IA, documento que fijará los principios, criterios y condiciones para la utilización responsable de esta tecnología en la institución, conforme al marco regulatorio europeo. Asimismo, se desarrollará un modelo de Gobernanza del Dato como herramienta clave para maximizar el valor estratégico del dato en la toma de decisiones y en el desarrollo de proyectos tecnológicos.
Además, se está implementando un asistente virtual para empleados, basado en modelos de IA avanzada para consultas de Recursos Humanos.