‘Isla Calavera Zombie Walk’: el ‘terrorífico aperitivo’ del Festival de Cine Fantástico

El casco histórico de La Laguna albergó ayer la Zombie Walk, una celebración que sirve de preludio para el Festival de Cine Fantástico de Canarias, que celebra su novena edición del 7 al 16 de noviembre. La cita, patrocinada por el área de Cultura del Ayuntamiento, superó el millar de personas, entre público asistente y participantes en este recorrido zombi.
Desde las 17.00 horas, la plaza del Adelantado ofreció carpas gratuitas para el maquillaje y degustaciones gastronómicas, además de la emblemática figura de King Kong del festival. Ese fue el punto de partida de la cabalgata, sobre las 20.00 horas, que transitó por la calle Obispo Rey Redondo hasta la plaza de la Concepción y, posteriormente, retornó hasta su lugar de origen por Herradores. La Zombie Walk concluyó con la entrega de premios a los zombis con mejor vestimenta y actuación (individual y de grupo).
El maestro de ceremonias fue Airam Fernández, quien sustituyó al humorista Aarón Gómez, que no pudo asistir por motivos de salud de última hora. La iniciativa estuvo amenizada por la Banda de Música de Tejina, entre otras agrupaciones, y contó con la implicación del artista y coreógrafo Daniel Baute, para marcar el ritmo en la cabecera de la cabalgata.
No faltó a la convocatoria el edil de Cultura, Adrián del Castillo, quien felicitó a la organización del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera por el trabajo desempeñado. Las primeras entregas de la Isla Calavera Tenerife Zombie Walk fueron en 2018 y 2019, para regresar en 2022, tras la pandemia, con gran éxito. Este año lo ha hecho por Halloween, dentro de las actividades paralelas del festival.
ESCAPARATES
En otro orden de asuntos, pero sin abandonar el festival ni el municipio, Isla Calavera y la Zona Comercial La Laguna, con la colaboración de Fauca, organizan hasta el 15 de noviembre en la ciudad el concurso de escaparates Una Ventana hacia el Fantástico, que premiará a los tres más destacados ambientados en este género cinematográfico, con campañas de publicidad en las pantallas de Multicines Tenerife.