Jorge Bustos: “El talante canario es una lección en estos tiempos de polarización política”

Su incorporación al programa Herrera en Cope, como copresentador, ha sido una de las grandes novedades radiofónicas de esta temporada, una responsabilidad de máxima exigencia en el prime time de las ondas que Jorge Bustos (42 años) compagina con la subdirección del periódico El Mundo. Mañana realizará, junto a Carlos Herrera y Alberto Herrera, el programa matinal de la Cadena Cope desde el hotel Royal Hideaway Corales Villas (Costa Adeje). Regresa a una isla que conoce muy bien “por razones de amor”.
-Vuelve a Tenerife, donde se siente casi como en casa…
“Para mí volver a Canarias siempre es un aliciente y especialmente a Tenerife, por razones de amor. Presumo de conocer bien la Isla, sobre todo el Norte, que tiene lugares maravillosos. Este año estrenamos una fórmula de siete horas de radio a tres voces, con Carlos Herrera al frente, Alberto y yo, y estamos saliendo para dar a conocer este nuevo formato. Cuando vives en Madrid, puedes cometer el error de pensar que toda España es como Madrid, y España es muy plural y diversa. Lo primero que hay que aprender cuando vives en la capital es a salir de ella para conocer la realidad del país. Somos algo parecido a una compañía de teatro ambulante y Tenerife es, sin duda, una parada obligada”.
-¿Qué tal la experiencia de estos casi dos meses y medio copilotando la apuesta de Cope para una franja horaria de máxima exigencia y gran competitividad en la que las radios se juegan el tipo?
“Es un cambio de vida. Vengo de la prensa escrita, donde los horarios son muy diferentes. Ahora me levanto a las 4 de la mañana y me acuesto muy temprano. La responsabilidad es enorme porque la radio es el gran medio de conformación de la opinión y de información de los españoles. Los últimos datos del Estudio General de Medios demuestran su buen estado de salud y eso motiva mucho en el prime time de este medio, que es la mañana. Tienes que ser riguroso y estar fino y ocurrente. Es un desafío, pero también una oportunidad de crecimiento al lado de un maestro de la radio y un número uno como Carlos Herrera. Para mí es apasionante, aunque renuncie a mi tiempo de ocio”.
-¿Qué diría que ofrece ‘Herrera en Cope’ distinto al resto de programas competidores?
“Hay un sello muy personal. Carlos tiene una forma de hacer radio inconfundible. Es historia viva de este medio. Su hijo Alberto tiene también el talento del comunicador y con un tono de humor. Somos un programa que no solo busca informar y que la gente se forme una opinión sobre la actualidad, también queremos ofrecer una mirada amable, porque la radio no solo es información, es acompañamiento. Buscamos que la persona que nos escuche por la mañana nos sienta como parte de su familia. Ese es nuestro sello distintivo”.
-En estos momentos de polarización política, muchos medios de comunicación se han alejado de la moderación y apuestan por líneas editoriales más contundentes. ¿La objetividad ha perdido terreno?
“Benito Pérez Galdós decía que hay una lección que tiene que dar Canarias al mundo. Recuerdo sus reflexiones sobre la tolerancia y la forma de ver la vida sin intransigencias y abierta a las corrientes del exterior y al mestizaje. Nos gusta mucho esa simpatía atlántica del Archipiélago, y ese talante es una lección en estos tiempos. La ciudadanía está polarizada por los intereses de los partidos y la lucha por el poder. Los medios tienen la responsabilidad de reaccionar ante los escándalos con la crítica necesaria, pero no se puede contar todos los días el apocalipsis, que se rompe España y se acaba el mundo. Hay que valorar las noticias en su justa importancia y al mismo tiempo darle esperanza al oyente. No puedes estar sistemáticamente alarmando a la gente. Ese es un reto que, quienes vivimos la política con pasión como yo, tenemos que tener muy en cuenta. Y ahí el talante canario tiene mucho que decir”.
-¿Se ha estrechado la franja de oyentes que buscan objetividad y optan por radios, televisiones y periódicos más afines a sus ideas para reafirmarse en ellas, en detrimento del debate plural y el análisis?
“Sí, pero no creo que sea culpa de los medios convencionales, sino de las redes sociales. El ecosistema de los algoritmos crea burbujas ideológicas, está hecho para atomizarnos y dividirnos, y eso ha influido en los medios de comunicación. Hace no tanto las cosas no eran así y los grandes medios tenían una línea editorial reconocible, pero convivían con voces plurales. Nosotros luchamos por seguir haciéndolo para llegar a todas las sensibilidades. Una línea editorial no debería ser nunca un ejercicio de exclusión. Las grandes empresas de comunicación tenemos que contrarrestar el tribalismo de las redes sociales”.
-¿Cómo cree que evolucionará la radio informativa a corto y medio plazo a nivel de formatos y de contenidos? ¿Por dónde cree que apuntarán las preferencias de los oyentes?
“En Cope contamos con un departamento de investigación en tiempo real para sondear las preferencias de la audiencia. Tenemos en cuenta lo que la gente pide, aunque no significa que nos pleguemos a lo que demanda todo el mundo, pero sí tenemos en cuenta sus preferencias para no perder la realidad sociológica de España. A veces te sorprenden temas que funcionan muy bien y que en principio no pensabas que fueran a tener tanto éxito. Hay que tener las antenas abiertas para captar todas esas señales bajo el radar y satisfacer esa demanda que viene a completar la actualidad más áspera. El lema es siempre ampliar la base, llegar a todo el mundo”.