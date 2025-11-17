Buscan a Juan, desaparecido en Tenerife: su caso es urgente

SOS Desaparecidos ha activado una alerta este lunes para localizar a Juan A. R. L., que se encuentra desaparecido en Tenerife desde el pasado sábado 15 de noviembre de 2025.
Juan tiene 57 años y fue visto por última vez en Santa Cruz de Tenerife. Su caso es de urgencia, ya que se trata de una persona vulnerable.
Según se detalla en el cartel que ha difundido la asociación, el hombre mide 1,70 metros, es de complexión normal y tiene el pelo canoso.
Además, se conoce que en el momento de la desaparición vestía pantalón vaquero y camisa de rayas rojas.
Desde SOS Desaparecidos instan a aquellas personas que dispongan de información que facilite la ubicación del desaparecido en Tenerife a que se pongan en contacto con el teléfono 868 286 726.
¿Por que hay tantas desapariciones en Canarias?
El último informe del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) revela que el Archipiélago registra una de las tasas más altas de desapariciones en España: en 2024 se denunciaron 4.502 casos en las Islas, solo superados por Andalucía, lo que sitúa a la comunidad autónoma en una posición excepcionalmente destacada teniendo en cuenta su población.
Más allá del volumen, lo que llama la atención es la estructuralidad del fenómeno: una de cada seis desapariciones activas en España se produce en el Archipiélago. Aunque la mayoría de las personas son localizadas en los primeros días —más del 55% en 72 horas y alrededor del 72% en la primera semana— seguían activos a finales de 2024 unos 785 casos, que representan más del 11% del total sin resolver en el país.