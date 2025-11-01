La 1 encadena medio año siendo la cadena pública más vista en Canarias (7,2%)

La 1 se consolida como la cadena pública más vista en Canarias con un 7,2% de cuota en octubre y encadena seis meses consecutivos de liderazgo. Desde hace medio año la Primera ha pasado a ser el medio público preferido por los canarios y canarias que buscan información plural y entretenimiento de calidad.
La cadena ha cerrado octubre con un 12,3%, su mejor cuota este mes desde 2011. La cadena crece 7 décimas frente a septiembre y 2,2 puntos respecto a octubre de 2024, su mayor crecimiento histórico interanual en ese mes. Se trata del mejor octubre y el mejor arranque de temporada del grupo desde 2011.
La primera edición de los ‘Informativos Territoriales’ ha reunido de media a 816.000 espectadores y un 13,7% de share, su mejor cuota de pantalla en octubre desde 2011. La segunda edición (1.018.000 y 11,6%) registra su mejor cuota en octubre desde 2018.
En las Islas, los Telecanarias siguen ganado terreno en ambas ediciones, llegando a alcanzar los 30 mil espectadores. En octubre, además, reforzando su compromiso con la ciudadanía con la emisión de avances informativos para contar, por ejemplo, la última hora del choque mortal en la GC-500. Apuesta reforzada con el fichaje de Helena Sampedro para la tercera edición del TC.
Buenos datos también para el Cerca de Ti que conduce Roberto Herrera. Uno de los espacios diarios de producción propia de RTVE Canarias preferidos por la audiencia. Este mes ha llegado a alcanzar en algunas de sus emisiones 27 mil espectadores de media. También el Somos 8 Resumen que la cadena pública emite el fin de semana ha superado los 20 mil espectadores algunos fines de semana.
La 2, que anota a nivel nacional su mejor octubre desde 2009, ha acogido en las Islas tres de las apuestas de RTVE: el Festival Sonora, la Gran Canaria Swim Week y el Tenderete desde Garachico con el grupo Misturas, Los Gofiones y la tinerfeña Isabel González.