La tradición y la fe se visten de oro en La Guancha

El municipio de La Guancha celebra este año un aniversario muy especial, en el que la tradición y la fe se visten de oro: el 50 aniversario de la primera bajada de la Virgen de La Esperanza, patrona del municipio, al barrio costero de Santa Catalina.
Será el viernes 21 de noviembre y realizará el trayecto antiguo, ya que la imagen bajará por el barrio de San José, en San Juan de la Rambla, a través de la carretera insular TF-351 hasta Santa Catalina. Este itinerario permitirá un tránsito más seguro y cómodo, evitando la TF-5, que en la actualidad soporta una intensa circulación de vehículos. Al cruzar hacia ese punto del municipio vecino, por primera vez bajará la imagen de San José con su banda de música que acompañará a la Virgen en un tramo del recorrido.
La historia de estas fiestas lustrales se remonta al año 1975 cuando, con motivo del Año Santo Jubilar proclamado por el Papa Pablo VI, la imagen de La Esperanza recorrió por primera vez todos los barrios de La Guancha. En aquella ocasión, bajo el impulso pastoral del párroco Octavio Hernández, la Virgen emprendió un recorrido histórico que la llevó también hasta el barrio de Santa Catalina, pese a las dificultades que suponían entonces las conexiones por carretera, que obligaban a transitar por San Juan de la Rambla o Icod de los Vinos.
Aquella visita despertó una profunda devoción entre los vecinos de Santa Catalina, que, movidos por la fe y la emoción de aquel encuentro, expresaron su deseo de repetirlo cada lustro. Así, en 1980, se llevó a cabo la primera Bajada exclusivamente al barrio de Santa Catalina, dando origen a una tradición que con el tiempo se consolidaría como la única de carácter lustral que existe en la localidad.
La única ocasión en la que no se pudo celebrar fue en 2020 debido a la pandemia. Tras una larga espera de diez años y cinco décadas después de aquella primera visita de 1975, el municipio vuelve a recibir a la imagen de la Virgen de La Esperanza en el marco de las fiestas de Santa Catalina, un encuentro entre vecinos de la zona alta y la parte costera del pueblo que comienza el viernes 21 y se extenderá hasta el sábado 29 de noviembre.
El presidente de la comisión de Fiestas, Juan Pedro Hernández, informa que comisión pondrá transporte gratuito desde la zona baja desde las 14.30 hasta las 15.45 horas, en concreto, desde la marquesina ubicada en la avenida 25 de noviembre, hacia el casco para poder hacer el descenso a pie. Desde San Juan de la Rambla saldrá desde la farmacia del casco y el restaurante Casa mi Madre. No obstante, pide que se inscriban previamente en este último punto y en el café Dévora para saber cuántos vehículos se necesitan.