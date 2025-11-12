borrasca claudia

La ULL suspende las clases presenciales por la borrasca Claudia

La decisión se adopta “dando continuidad a la notificación remitida ayer” por Emergencias
Si quieres ser profesor en la ULL, esto te interesa: anuncia 37 nuevas plazas
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Universidad de La Laguna (ULL) ha anunciado la suspensión de toda la actividad presencial también para mañana, jueves 13 de noviembre, ante la ampliación de la alerta meteorológica por fuertes lluvias decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la institución informa de que, desde las 15:00 horas de hoy miércoles, tanto las clases como la actividad administrativa se desarrollarán de forma telemática, siguiendo las recomendaciones de Protección Civil y el Gobierno autonómico ante la llegada de la borrasca Claudia.

  1. La Laguna se afianza entre las 20 mejores universidades de EspañaLa ULL suspende las clases presenciales por la borrasca Claudia: será a partir de las 15:00 horas
  2. Desde la alegría por el reencuentro a cierta pena por el definitivo adiós a las vacaciones. Sergio MéndezSuspenden las clases presenciales por la borrasca Claudia en toda Canarias

La decisión se adopta “dando continuidad a la notificación remitida ayer” por Emergencias, que ha ampliado la alerta por las intensas precipitaciones, el viento del suroeste y la mala mar previstos en las próximas horas, especialmente en las Islas occidentales.

La ULL ha pedido a su comunidad universitaria mantenerse atenta a las actualizaciones informativas que se difundirán a través de los canales oficiales del centro y ha recordado la importancia de no acudir al campus mientras se mantenga la suspensión de la actividad presencial.

Esta medida se suma a la adoptada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que también trasladó a modalidad telemática toda la actividad escolar en las Islas para la jornada del jueves, ante los efectos de la borrasca Claudia.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas