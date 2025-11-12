La ULL suspende las clases presenciales por la borrasca Claudia

La Universidad de La Laguna (ULL) ha anunciado la suspensión de toda la actividad presencial también para mañana, jueves 13 de noviembre, ante la ampliación de la alerta meteorológica por fuertes lluvias decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la institución informa de que, desde las 15:00 horas de hoy miércoles, tanto las clases como la actividad administrativa se desarrollarán de forma telemática, siguiendo las recomendaciones de Protección Civil y el Gobierno autonómico ante la llegada de la borrasca Claudia.
La decisión se adopta “dando continuidad a la notificación remitida ayer” por Emergencias, que ha ampliado la alerta por las intensas precipitaciones, el viento del suroeste y la mala mar previstos en las próximas horas, especialmente en las Islas occidentales.
🟥 Se amplía la suspensión de toda la actividad presencial también para mañana en la #ULL— Universidad de La Laguna (@ULL) November 12, 2025
Dando continuidad a la notificación remitida ayer por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, la alerta meteorológica por fuertes lluvias se amplía al día de mañana,… pic.twitter.com/3Cs36jzgIh
La ULL ha pedido a su comunidad universitaria mantenerse atenta a las actualizaciones informativas que se difundirán a través de los canales oficiales del centro y ha recordado la importancia de no acudir al campus mientras se mantenga la suspensión de la actividad presencial.
Esta medida se suma a la adoptada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que también trasladó a modalidad telemática toda la actividad escolar en las Islas para la jornada del jueves, ante los efectos de la borrasca Claudia.