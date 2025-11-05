‘Laguncesto’ convierte los partidos de La Laguna Tenerife en una experiencia inolvidable

La Fundación CB Canarias y el Foro Económico y Social (FES) de La Laguna ponen en marcha este sábado el programa ‘Laguncesto con los mayores’, una iniciativa que nace con el objetivo de acercar al colectivo de mayores del municipio de La Laguna a los partidos de La Laguna Tenerife, tanto de la Liga Endesa como de la Basketball Champions League (BCL). Esta acción cuenta con la colaboración de la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna y del propio Club Baloncesto Canarias.
Santiago Cacho, presidente de la Fundación CB Canarias, explica que “nuevamente unimos esfuerzos con el Foro Económico y Social de La Laguna para poner en marcha una iniciativa con el baloncesto como protagonista. Agradecemos asimismo la predisposición de la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna”.
“Queremos brindar a los mayores del municipio la experiencia de vivir un encuentro de deporte de élite. Creemos que se merecen sentir la emoción que rodea nuestros encuentros en el Pabellón Santiago Martín”, agrega Cacho.
Por su parte, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó la relevancia de este tipo de proyectos “para seguir promoviendo un envejecimiento activo y participativo entre este sector de la población, que podrá disfrutar del gran ambiente que se vive en el Santiago Martín y animar a nuestro representativo en esta temporada tan ilusionante para la afición aurinegra”.
“Una vez más, quiero reconocer la labor de entidades como la Fundación CB Canarias y nuestro FES lagunero, que en los últimos años ha realizado un esfuerzo importante por complementar la amplia agenda de ocio y cultural que cada año desde este Ayuntamiento ponemos a disposición de nuestros mayores”, concluyó el primer edil.
A lo largo de la propuesta, se proporcionará transporte gratuito en guagua a los diferentes colectivos para facilitar el traslado hasta el pabellón. Unos 500 mayores del municipio se beneficiarán del programa, que se pondrá en marcha este próximo sábado, en el choque liguero que enfrentará a La Laguna Tenerife y a San Pablo Burgos.
El siguiente encuentro será el de la BCL ante el Tofas Bursa, del martes 11 de noviembre. El 10 de diciembre tocará un nuevo choque de esta competición europea, en esta ocasión frente al Trapani Shark. El último partido de la campaña será de ACB, el 30 de diciembre, frente al Covirán Granada.