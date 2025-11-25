Así será la nueva Las Caletillas: 7 calles cambiarán por completo

El Ayuntamiento de Candelaria anunció ayer que intervendrá de forma integral en las calles Fayna, Punta del Rey, Tenesedra, Acaymo, Agarfa, Armiche y en la Avenida Marítima, todas situadas en el núcleo de Las Caletillas, con el fin de renovar por completo esta zona del municipio.
La alcaldesa, Mari Brito, destaca que la Corporación Local mantiene como prioridad la mejora constante del espacio público para ofrecer a vecinos y visitantes entornos más accesibles, modernos y funcionales.
El proyecto, actualmente en fase de licitación, cuenta con un presupuesto de 1.499.088 euros, impuestos incluidos.
La intervención contempla la renovación de la red de abastecimiento y la revisión del saneamiento, además de sustituir la actual red unitaria de aguas pluviales por un sistema separativo más eficiente.
También está prevista una mejora paisajística del entorno y el soterramiento de las líneas de alumbrado, baja tensión y telecomunicaciones.
Las empresas interesadas en presentar sus propuestas podrán hacerlo hasta el lunes 14 de diciembre a las 23.59 horas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también se encuentran disponibles los pliegos de condiciones para su consulta.
El Ayuntamiento financiará el proyecto con recursos propios, procedentes del ahorro municipal, una medida aprobada en el pleno del 4 de agosto junto a otras actuaciones que se irán licitando de manera progresiva.
Entre estas futuras intervenciones figuran el acondicionamiento del Camino Rural de Los Asomaderos, la creación de parques inclusivos en Alsaca y Araya y distintos trabajos en Playa La Viuda, como la reforma de la Calle del Agua y mejoras en equipamientos deportivos y asistenciales.
HOMENAJE
En el marco de las fiestas de San Andrés, la Comisión de Fiestas de Las Cuevecitas y el Ayuntamiento de Candelaria rindieron homenaje a la Orquesta Tenerife, una formación con 64 años de historia fundada en 1961 en el propio pueblo por Abilio Alonso, junto a Alipio Fariña, Eliseo Machín, Nito Fariña, Bernardo Alayón, Ciro Tejera y José Fariña.
El reconocimiento tuvo lugar el pasado en la Plaza de Las Cuevecitas, en un acto que reunió a familiares, amigos y vecinos. Durante la celebración se proyectó un vídeo cargado de recuerdos y anécdotas que repasó la trayectoria del grupo.