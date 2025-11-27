El Intercambiador de La Laguna cerrará por obras: las líneas de guagua que estarán afectadas

Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA) ha anunciado que el Intercambiador de La Laguna permanecerá cerrado los próximos 1 y 2 de diciembre entre las 20:00 y las 23:15 horas debido a los trabajos que se están llevando a cabo en el Anillo Peatonal de Padre Anchieta. Durante ese intervalo, todas las rutas trasladarán su operativa a la avenida Ángel Guimerá, según informó la compañía.
Además, TITSA detalló que, una vez reabierta la estación a partir de las 23:15 horas, las líneas 20, 100, 102, 103, 104 y 108 dejarán de realizar su parada habitual en el acceso al Intercambiador. Los pasajeros deberán dirigirse a la dársena 23 para subir a su guagua correspondiente.
La empresa señaló también que, durante ambas jornadas, personal de Inspección estará disponible para orientar a los usuarios y facilitar la localización de su dársena. TITSA aclaró que, mientras el Intercambiador esté operativo fuera del horario de cierre, las líneas mantendrán su operativa habitual.