Los X Premios Taburiente reconocen el talento y alzan la voz por la infancia

La gala de la décima edición de los Premios Taburiente iluminó la noche del pasado jueves el Teatro Leal de La Laguna, donde medio millar de personas celebraron el talento, la solidaridad y las destacadas trayectorias de los galardonados, además de lanzar al mundo un llamamiento a la esperanza, la paz y la protección de la infancia. Estos reconocimientos, que otorga cada año la Fundación DIARIO DE AVISOS, son una muestra del respeto y la admiración hacia quienes elevan los estándares de excelencia en la expresión artística, la actividad empresarial, la comunicación, la cultura o la solidaridad.
El homenaje a los once galardonados de esta edición ensalza el talento y las trayectorias brillantes, pero también eleva la voz frente al sufrimiento, personificado en los niños y niñas que sufren las consecuencias más duras de las guerras y conflictos.
A las ocho en punto de la tarde, la luz llenó el escenario del Teatro Leal para, de la mano de la presentadora de la gala, María José Enríquez, comenzar a rendir homenaje a las personas y entidades merecedoras de los galardones que concede la Fundación del decano de la prensa canaria.
La mención especial del jurado de los Premios Taburiente se concedió a los centenares de miles de niños y niñas víctimas de los conflictos armados en el mundo y que ven violados sus derechos mientras se les expone a una vulnerabilidad extrema. El sentido reconocimiento, que puso en pie al teatro, fue entregado por dos niños víctimas de la guerra de Ucrania, a la presidenta de la asociación Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con Palestina, María Rosa Halaby, y a la responsable del envío de ayuda humanitaria a Gaza, Paula Karina Méndez.
Después de sus emotivas palabras, comenzaron a recibir su merecido homenaje el resto de homenajeados, como el periodista orotavense Santiago González, ejemplo del talento y la excelencia periodística, que recibió el galardón de manos del consejero editorial de DIARIO DE AVISOS y Premio Canarias de Comunicación, Carmelo Rivero.
Le siguió el dramaturgo Moncho Borrajo, uno de los grandes de la interpretación y la cultura en España. Javier de Paz, presidente de Movistar Plus, una de las plataformas audiovisuales más innovadoras y avanzadas del mundo, fue agasajado por el expresidente de la Audiencia Nacional y Premio Taburiente 2015, José Ramón Navarro.
El siguiente galardón fue para Maribel Nazco, una de las figuras del arte contemporáneo en Canarias, que estuvo arropada por el vicepresidente de DIARIO DE AVISOS, Modesto Campos.
La fuerza de una voz única tomó las tablas del Leal con la presencia del sexto galardonado de la noche, el cantante tinerfeño José Manuel Ramos, incansable guardián del folclore. Ramos, emocionado, protagonizó una de las actuaciones de la noche.
Tras la música llegó el turno del director de cine grancanario Félix Sabroso, que con su mirada propia y comprometida ha trazado una brillante trayectoria.
El coreógrafo y bailarín tinerfeño Rafa Méndez, referente de la danza y el arte escénico contemporáneo, fue otro de los profesionales que recibió el homenaje de los Taburiente.
La sólida carrera de José Fernando Cabrera, un visionario que ha participado en la evolución del modelo de la industria del turismo en Canarias fue también objeto de un merecido reconocimiento.
Asimismo, Sur Film, la productora audiovisual de cabecera en España para los grandes estudios de cine de Hollywood, fue galardonada en esta décima edición. La cantante grancanaria Nia, que este año triunfó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, cerró el palmarés de la noche con una brillante actuación.
Los X Premios Taburiente contaron con el patrocinio de Aqualia, Caixabank, Hospiten, Spring Hotels, Tenerife Shipyards, Phillip Morris, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento de Adeje, Ayuntamiento de La Laguna, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Cabildo de Tenerife y Turismo Islas Canarias.
Lucas Fernández: “El esfuerzo, la pasión y el compromiso pueden transformar nuestra realidad”
solidaridad con los más desfavorecidos, en especial con la infancia que padece las terribles consecuencias de decenas de conflictos bélicos activos en todo el mundo.
La mención especial que otorga el jurado de los Premios Taburiente fue este año para esos niños y niñas, que protagonizaron la emotiva gala de homenaje que organiza la Fundación DIARIO DE AVISOS.
Lucas Fernández recalcó que millares de niños y niñas son víctimas en este momento de las guerras que se mantienen activas en el mundo e insistió en que los más pequeños son el rostro más indefenso y castigado por la violencia en pleno siglo XXI.
Además, recordó con amargura “los asesinatos y mutilaciones, los ataques a escuelas y hospitales y, lo más terrible, la denegación de auxilio, alimentos, medicinas y acceso humanitario que persiste y se agrava cada día que pasa”. Añadió que “no hablamos de caridad, sino de derechos vulnerados y obligaciones incumplidas por Estados y organizaciones internacionales que miran hacia otro lado”.
El máximo responsable de la Fundación y del mayor grupo multimedia de Canarias -que edita el periódico DIARIO DE AVISOS y aglutina las cadenas Atlántico Televisión, Atlántico Radio y el periódico internacional DAnews- señaló que este año el jurado ha querido otorgar la máxima visibilidad y dignificar a quienes representan la vulnerabilidad más extrema: los niños que sufren las guerras. En defensa de su dignidad, esta distinción pretende elevar la conciencia social y llamar al compromiso colectivo, recordando que, desde nuestras islas, sentimos y rechazamos las atrocidades cometidas contra la infancia en cualquier lugar del mundo.
“No todo está perdido”
Lucas Fernández recordó a los cerca de quinientos invitados que asistieron a la ceremonia que los Premios Taburiente son un testimonio del valor que la Fundación del Decano de la prensa canaria concede al talento, al compromiso y también a la esperanza. Además, añadió que los distinguidos de esta edición son un reflejo de que “no todo está perdido, de que aún hay talento y compromiso capaces de transformar nuestra realidad”. Fernández expresó que los premiados de este año “nos recuerdan que el esfuerzo y la pasión dan sus frutos”.
Cada una de las personalidades reconocidas ha dejado una huella singular en su entorno y en nuestra sociedad. A juicio del presidente de la Fundación, “los premiados de este año no se conformaron jamás con lo fácil y eligieron impactar desde el corazón”.
Al término de su intervención, Fernández subrayó que la grandeza no se mide solo en premios o aplausos: “La verdadera grandeza está en mirar al otro con respeto, en actuar con coherencia y en sembrar confianza e ilusión donde no las hay. Y eso, precisamente, es lo que queremos transmitir con nuestros galardones”, concluyó.