Maldita Nerea dará un concierto gratuito en Tenerife

Santa Cruz de Tenerife suma un nuevo concierto gratuito a su programación navideña. El grupo Maldita Nerea actuará el 3 de enero en la Plaza de España, dentro del evento Gastronavidad Market, una cita que se celebrará del 13 de diciembre al 6 de enero y que incluirá actuaciones y actividades para todas las edades.
La capital tinerfeña ya había anunciado previamente tres conciertos gratuitos en diciembre, también dentro de esta iniciativa: Leoni Torres (13 de diciembre), Despistaos (20 de diciembre) y Fran Perea (27 de diciembre). Todos ellos forman parte del programa oficial de actos del Ayuntamiento de Santa Cruz para estas fiestas navideñas.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó que esta programación se enmarca en un calendario pensado para dinamizar la ciudad durante la Navidad. “Se ha diseñado un programa denominado Santa Cruz, donde nace la Navidad, para todos los públicos y las familias, en el que se ha apostado por formatos de mucho éxito, pero también introduciendo novedades como el No fin de año infantil, el Tardeo +60, una pista de patinaje en el distrito Ofra-Costa Sur o el cine navideño en el parque García Sanabria”.
Bermúdez subrayó que el objetivo es mantener la ciudad activa durante las semanas navideñas con propuestas “culturales, musicales, deportivas, infantiles, festivas y solidarias”, para disfrute tanto de los residentes como de quienes visiten Santa Cruz de Tenerife en estas fechas.
Con este nuevo concierto confirmado, Gastronavidad Market refuerza su oferta para convertirse en una de las grandes citas navideñas del municipio, con música en directo, ocio, gastronomía y actividades para toda la familia en pleno corazón de la capital.