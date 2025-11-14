Más de 40 coches abandonados generan un serio problema de aparcamiento en Arona: “Es insostenible”

El PSOE de Arona denuncia la grave situación que viven vecinos y vecinas de El Fraile, donde la presencia de más de 40 vehículos abandonados está generando un serio problema de ocupación del espacio público, deterioro urbano e inseguridad. Durante una visita reciente al núcleo, el portavoz socialista José Julián Mena y la concejala Ruth Lorenzo comprobaron cómo numerosas calles presentan coches destrozados, oxidados, llenos de basura e incluso desmantelados en plena vía pública, ocupando plazas de aparcamiento durante meses.
Los socialistas recuerdan que este problema no es nuevo y que ya fue abordado en el Pleno mediante una propuesta del PSOE para mejorar la gestión del depósito municipal y agilizar la retirada de vehículos abandonados. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por el Gobierno tripartito de PP, CC y Vox, que sigue sin ofrecer una respuesta eficaz para resolver el problema.
“La situación en barrios como El Fraile es insostenible. Los vecinos nos transmiten su frustración ante un abandono que afecta a la convivencia, daña la imagen del barrio y genera inseguridad”, ha señalado José Julián Mena.
Actuaciones selectivas y falta de seguimiento
Según denuncia el Grupo Socialista, la retirada de vehículos solo se produce en vías principales o en los tramos por los que discurren eventos o fiestas, mientras que en el resto del barrio la Policía Local y la grúa municipal no realizan un seguimiento continuado. El resultado es un incremento de coches abandonados que se mantienen inmóviles durante meses, sin ITV ni seguro, sin ruedas, sobre bloques o completamente deteriorados.
“Lo que ocurre en El Fraile no es un hecho aislado”, advierte la concejala Ruth Lorenzo. “Se repite en muchos núcleos de Arona, y el Gobierno tripartito ni planifica ni actúa. Es una muestra evidente de su inoperancia en materia de tráfico y seguridad vial”, añade.
Un proyecto de videovigilancia paralizado desde hace dos años
Mena también ha recordado que, durante su etapa en el Gobierno municipal, se dejó listo el proyecto para instalar 16 cámaras fijas de videovigilancia en El Fraile, con todas las autorizaciones y procedimientos completados. Esta actuación habría permitido reforzar la seguridad, prevenir actos vandálicos y mejorar el control de vehículos abandonados.
Sin embargo, denuncian que dos años después, el Gobierno que encabeza Fátima Lemes mantiene el proyecto paralizado, sin avances y sin ofrecer explicaciones a la ciudadanía.
Un problema que se agrava por la falta de gestión
“La falta de planificación y la pasividad del Gobierno municipal de PP, CC y Vox están convirtiendo este problema en estructural. El Fraile y el resto de barrios no pueden seguir esperando mientras se deteriora la imagen y la seguridad del municipio”, ha agregado Mena.