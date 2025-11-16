La meteorología adversa obliga al desvío de siete vuelos en Canarias

La meteorología adversa en el entorno del Aeropuerto César Manrique- Lanzarote, ha obligado este domingo al desvío de un total de siete vuelos, seis de ellos hacia Fuerteventura y uno a Gran Canaria, según han informado fuentes de Aena a Europa Press.
Los vuelos proceden de Newcastle, Edimburgo, Bournemouth, Birmingham, Londres, Machester, desviados a Fuerteventura, y Exeter, que ha sido desviado a Gran Canaria.
Según informa @controladores a través de su cuenta en X, la presencia de nubes bajas impide a las tripulaciones establecer contacto visual con la pista para aterrizar de forma segura.
Complicaciones en aproximación al aeropuerto de #Lanzarote. Nubes bajas impiden a las tripulaciones establecer contacto visual con la pista para aterrizar de forma segura.— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) November 16, 2025
