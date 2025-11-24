Basilio Valladares, parasitólogo: “El Laboratorio de Entomología ha evitado 19 entradas en Canarias de mosquitos peligrosos”

Cinco años después de la primera cuarentena de la pandemia de coronavirus en La Gomera, Basilio Valladares, catedrático de Parasitología de la ULL y presidente de la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales, sostiene que el patógeno X del que habla la OMS como causa de la próxima pandemia será, previsiblemente, otra vez un virus.
El Premio Canarias de Investigación e Innovación y exdirector del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública conversó con el periodista Carmelo Rivero en su espacio de entrevistas en ATLANTICO TELEVISIÓN, Minuto 33. Hablaron de ciencia, prevención y futuro. Esta es la transcripción de la entrevista para DIARIO DE AVISOS.
– Cinco años después de la pandemia, del primer caso en Hermigua y del primer confinamiento en un hotel de Tenerife, qué recuerdo prevalece?
“Al principio, pensé que no iba a pasar de una simple anécdota, la información que nos llegaba parecía minimizarlo. Yo me lo creí; no tenía motivos para dudar de los datos que venían de China. Pero algo me sorprendió de un modo inquietante: se habló del virus a finales de diciembre y el día de Reyes ya teníamos el genoma completo para desarrollar pruebas diagnósticas y vacunas. Eso me pareció sospechoso y me desconcertó. Era una patología que terminaba asfixiando a las personas. El sistema inmune reaccionaba de forma brutal: la interleucina 6, una molécula proinflamatoria, afectaba a los pulmones y la gente moría. Hubo algo que me dejó marcado: en una entrevista a Luc Montagnier, premio Nobel por descubrir el VIH, decía que el virus había salido de un laboratorio, que estaban trabajando en una vacuna contra el VIH, que tenía secuencias del VIH, y que no se sabía cuál era el animal intermedio ni por qué había salido del laboratorio. Montagnier no era cualquiera. Era un científico de gran nivel, ya falleció, y yo sigo con la duda: ¿tenía razón, se escapó el virus del laboratorio?”.
– En aquellos días, como sabes, investigué mucho, incluso escribí un libro durante el confinamiento, y había dos teorías: ¿era un virus natural o modificado?
“Esa duda la sigo teniendo yo, porque, al principio, todo parecía una simple gripe. De hecho, los primeros pacientes en La Gomera se curaron sin problemas, igual que los del hotel en Tenerife. Pero luego la realidad cambió. Perdí amigos, personas a las que tenía mucho cariño. Fue horroroso: hospitales colapsados, situaciones dramáticas. Después, llegó otro brote fuerte. Hoy hablamos de una gripe, porque tenemos anticuerpos y vacunas. Eso sí, estas vacunas no son como las clásicas. Una vacuna efectiva evita la enfermedad, como ocurrió con la polio o la viruela. En este caso, las primeras dosis no impedían el contagio, solo reducían la gravedad. Todos nos vacunamos; yo también. Pero incluso así, con cuatro dosis, en un viaje a Cabo Verde terminé contagiándome.”
– ¿De todas las enfermedades que recuerdas haber enfrentado desde el Instituto, ¿cuál es la que nunca podrás olvidar?
“La COVID nos dejó un trauma enorme, pero quiero citar también, por su importancia para Canarias, la creación del laboratorio de Entomología, donde controlamos la entrada de mosquitos. Hemos evitado hasta 19 intentos del Aedes aegypti. La primera erradicación fue en Fuerteventura, pero quien lo logró en Canarias fue don Juan Gil Collao en los años 40, cuando aún había malaria. Utilizó insecticidas y unos pequeños peces, las gambusias, que devoran las larvas de los mosquitos. Gracias a eso y a los controles posteriores, en 1972 se certificó que no había Aedes en los aeropuertos. Hoy seguimos sin Aedes aegypti ni Aedes albopictus. Donde entran, aparecen problemas graves: dengue, zika, fiebre amarilla…”
– Niños con microcefalia…
“Sí, en Cabo Verde hay muchísimos niños con microcefalia, y eso es un problema para toda la vida. ¿Por qué ocurre? Por los mosquitos, claro.”
– Hablemos de los famosos mosquitos. En Tacoronte ustedes tuvieron que intervenir a fondo.
“Se controlaron eliminado el agua estancada en el invernadero, colocando mallas en las aberturas y usando control biológico en los puntos de cría, sin recurrir casi a insecticidas.”
– ¿Qué pasó exactamente con el mosquito tigre en Santa Cruz?
“Se detectó en la Vuelta de los Pájaros. Actuamos rápido y conseguimos eliminarlo.”
-Te recuerdo pidiendo por wasap la colaboración ciudadana.
“Es que, si no nos dejan entrar en las casas, el mosquito sigue reproduciéndose. Y envié esos mensajes pidiendo que nos dejaran pasar, porque era un problema serio de salud pública. Para fumigar y eliminar los criaderos hay que entrar en las casas y jardines. Y, finalmente, hubo mucha colaboración y se consiguió la erradicación.”
– ¿Cómo llega este mosquito a Canarias?
“Por aviones, barcos y mercancías. En Tacoronte, por ejemplo, entró a través de plantas en un invernadero. El propietario colaboró desde el primer momento y pudimos eliminarlo, aunque era complicado por la humedad y los espacios de reproducción.”
– ¿Ahora mismo hay riesgo?
“No tenemos mosquito tigre detectado, pero sí mosquitos comunes, los Culex pipiens. No son tan peligrosos como el tigre, pero pueden transmitir el virus del Nilo Occidental, que ha causado muertes en la Península. Aquí no hemos tenido casos.”
– ¿Quién se encarga de la vigilancia?
“Un equipo extraordinario del Instituto de Enfermedades Tropicales. Son tres mujeres en el laboratorio de Entomología, y ahora se ha tenido que contratar a dos personas más. Hacen un trabajo impresionante.”
– ¿Es cierto que en el Instituto de Enfermedades Tropicales la mayoría del personal son mujeres?
“Sí, aproximadamente, el 70 por ciento son mujeres. El laboratorio de control de calidad de aguas lo dirige Cristina González; el de zoonosis, Pilar Foronda, y el equipo de Entomología, que trabaja con mosquitos, está formado por tres mujeres. Son profesionales extraordinarias. Hoy las mujeres son líderes en investigación. La ciencia no tiene género, tiene talento.”
– Te pregunto por un gran amigo fallecido este año. ¿Qué destacarías de Manuel Elkin Patarroyo?
“Fue un gran científico y amigo. Descubrió la primera vacuna sintética contra la malaria, con una eficacia inicial del 30 por ciento, que, antes de morir, había perfeccionado hasta cerca del 90 por ciento. Su método era revolucionario: vacunas sintéticas sin efectos secundarios, basadas en bloquear las moléculas que permiten a los parásitos entrar en las células. Legó avances muy importantes en los que su hijo sigue trabajando. A él le he ofrecido mi colaboración desinteresada para sacar adelante la última vacuna de máxima cobertura que dejó hecha su padre”
– ¿Por qué su trabajo generó tanta polémica?
“Porque Patarroyo rompía paradigmas científicos y donaba sus vacunas a la humanidad, sin ánimo de lucro, y eso chocaba con los intereses de la industria farmacéutica.”
– ¿Qué aportó su método a la ciencia actual?
“Demostró que se podían crear vacunas sintéticas seguras y eficaces, algo que hoy vemos en otras tecnologías como las vacunas de ARN mensajero. Su idea era de carácter universal: estudiar cómo los patógenos se fijan a las células y bloquear esa unión. Patarroyo entregó la fórmula para fabricar a un investigador de la Armada estadounidense, pero el resultado fue negativo porque la vacuna se elaboró mal. Patarroyo siempre sostuvo que el error no estaba en el diseño, sino en la fabricación. Este episodio marcó un antes y un después, porque desacreditó injustamente su trabajo en algunos círculos científicos.”
– Codiriges con Gómez Soliño el Campus África, y en Cabo Verde ustedes han sido investidos doctores honoris causa.
“Campus África es una iniciativa que busca impulsar la cooperación científica entre Canarias, África y América Latina. La idea nació tras nuestra experiencia en Perú, y Soliño, catedrático de la Universidad de La Laguna, me llevó a Cabo Verde para replicar ese modelo. Cabo Verde se parece mucho a Canarias en cultura y carácter: gente alegre, hospitalaria y con una gran riqueza musical. Y recientemente, en efecto, nos nombraron doctores honoris causa por nuestra labor educativa y científica allí.”
– ¿Cómo te han tratado las grandes fundaciones, la de Bill Gates o la de Clinton?
“Tocamos en la puerta de la de Bill Gates, pero no obtuvimos respuesta. En cambio, la de Clinton aprobó nuestro proyecto para el desarrollo del norte de Senegal, pero no pudimos asistir a la reunión anual en Nueva York por problemas logísticos, y perdimos esa oportunidad. Fue una lástima, era mucho dinero y un proyecto vital para la región.”
– ¿Cómo ha afectado el cierre, por parte de Trump y Elon Musk, de USAID, la agencia para el desarrollo internacional?
“Ha sido devastador. USAID financiaba proyectos de desarrollo en todo el mundo, y su desaparición deja muchas iniciativas sin apoyo. Trump canceló un estudio clave de bacterias transportadas por el aire desde África y Asia, porque lo vinculó al cambio climático. Eran proyectos, en colaboración con la NASA, esenciales para entender cómo se propagan enfermedades a nivel global. Este presidente hace cosas inexplicables. En su primer mandato, separaba a los niños de familias inmigrantes. Recuerdo las imágenes de un niño gritando que quería estar con su tía. Eso no se puede hacer. Tampoco entiendo su postura negacionista sobre el cambio climático. Es un suicidio político.”
– Estos días el Ministerio de Agricultura ha ordenado meter las gallinas en el corral. ¿Debe preocuparnos la gripe aviar?
“Yo creo que no. Por ahora, no está siendo excesivamente contagiosa para las personas. Sí tendrá repercusiones en el precio de la carne y los huevos, pero me parece bien que se tomen precauciones.”
– La OMS advierte de la llegada del “patógeno X” de la próxima pandemia. ¿Qué sabemos del mismo?
“No se sabe lo que es, pero llegará. Posiblemente sea otra vez un virus, más que un parásito, porque mutan muy rápidamente.”
– ¿Será pronto o en décadas?
“No se sabe cuándo llegará, pero debemos prevenir el deterioro del ambiente para evitar que las enfermedades nos generen problemas importantes.”