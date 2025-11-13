Vicky Palma, meteoróloga, explica el motivo por el que no hay clases en Canarias pese a que “no haya llovido tanto”

No hay que bajar la guardia. La borrasca Claudia sigue incidiendo en las Islas, descargando mucha agua en La Palma y con más de 100 incidencias en la jornada de ayer. Por precaución, las clases en Canarias fueron suspendidas en la jornada de hoy, pasando a modalidad no presencial.
Cuando esto ocurre, son muchas las personas que, incluso, cuestionan este tipo de medidas. “No ha llovido tanto” o “suspenden las clases por cualquier cosa” son algunos de los comentarios habituales, pero ninguna de estas medidas se toma sin un análisis previo exaustivo.
Motivo de las suspensión de clases en Canarias
Vicky Palma, prestigiosa meteoróloga y responsable de la Unidad de análisis de riesgos y planificación operativa del Gobierno de Canarias, ha explicado en De la noche al día, de Canarias Radio, los motivos para esta suspensión.
Más allá del viento, de la posibilidad de que puedan caer elementos a la calle o que las poisbles lluvias puedan ser un problema, se trata de reducir “al máximo” los desplazamientos en coche y de poder revisar “posibles infraestrucutras dañadas”.
“Se necesita revisar estructuras. Hace mucho tiempo que no llueve en zonas de las vertientes sur y oeste. Por ejemplo, hacía mucho tiempo que no corría el agua por el barranco de Las Nieves. Ha habido viento, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, ha habido desprendimientos y caída de ramas. Al final, por muchas guardias que se hagan los servicios de trabajo no dan abasto y es necesario revisar esas infraestrucutras”, ha dicho Palma.
Hasta el momento, el Gobierno de Canarias ha registrado algo más de 100 incidentes relacionados con la borrasca Claudia -70 en las Islas occidentales y 40 en las orientales-, pero es necesario, por ejemplo, evitar desplazamientos a horas concretas: “Hay zonas, sobbre todo en Tenerife y Gran Canaria, donde los niños y las niñas viajan muchos kilómetros por la movilidad de sus familiares. Se trataba de evitar que justo cuando podía haber mucha intensidad por la borrasca hubiera muchos trayectos en coche. Hoy, en Tenerife, se notaba que el tráfico era muy diferente a otros días”, ha indicado Palma.
La borrasca Claudia se desplaza hoy a las islas orientales, en donde las lluvias podrían ser “muy fuertes”, del mismo modo que los vientos podrían soplar con fuerza.