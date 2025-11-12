El baloncesto canario llora la muerte de Valentín Santana

El baloncesto canario llora el fallecimiento de Valentín Santana, figura clave del mismo durante las últimas décadas, sobre todo en categoría femenina.
Valentín Santana lo fue todo en el baloncesto. Árbitro, entrenador del CB Unelco, presidente del CB Uni Tenerife, primer presidente y presidente de honor del CB Tenerife Central, presidente de la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife, secretario y vicepresidente de la Federación Canaria de Baloncesto.
El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha hecho pública la noticia: “Queremos expresar nuestro más sincero pésame a su familia y amistades. Nos sumamos al minuto de silencio que se ha decretado para esta jornada en todas las competiciones”.