Confirmado: los nacimientos siguen cayendo en Canarias un año más

Los nacimientos en Canarias volvieron a descender en 2024. Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe Movimiento Natural de la Población / Indicadores Demográficos Básicos, el Archipiélago registró 11.699 alumbramientos, un 2,5% menos que en 2023, cuando se contabilizaron 11.998.
También se redujeron las defunciones: en 2024 se produjeron 17.545 fallecimientos, un 1,6% menos que el año anterior. Con estos datos, el saldo vegetativo canario —la diferencia entre nacimientos y muertes— vuelve a ser negativo, situándose en –5.846.
A escala nacional, la tendencia es similar. España contabilizó 318.005 nacimientos en 2024, la cifra más baja desde que existen registros comparables, iniciados en 1941. El saldo vegetativo del país también fue negativo: –116.056, el tercero más bajo de la serie histórica tras los años 2020 y 2022.
El número total de nacimientos disminuyó un 0,8% respecto a 2023, continuando así un declive sostenido durante la última década. Desde 2014, los nacimientos se han reducido un 25,6%. Del total registrado, 81.339 bebés —el 25,6%— fueron hijos de madres con nacionalidad extranjera. Si se atiende al lugar de nacimiento de la madre, la proporción sube al 33,3%, equivalente a 105.814 alumbramientos.
En cuanto a la fecundidad, el indicador coyuntural bajó hasta 1,10 hijos por mujer, dos centésimas menos que el año anterior. La cifra se redujo tanto entre las madres españolas (1,07) como entre las extranjeras (1,27).
La edad media de maternidad se mantuvo en 32,6 años, la misma desde 2021. Por origen, las españolas dieron a luz de media a los 33,2 años, mientras que las extranjeras lo hicieron a los 30,5. El INE destaca, además, que continúa creciendo el número de nacimientos de madres de 40 años o más, que ya representan el 10,4%, frente al 7,2% registrado en 2014.
En 2024 fallecieron 436.118 personas en España, prácticamente la misma cifra que el año anterior. El descenso más significativo se observó en el grupo de 85 a 89 años, con una bajada del 6% en las defunciones.
La mortalidad infantil aumentó ligeramente hasta 3,04 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos. En cambio, la esperanza de vida al nacer mejoró: subió hasta 84,01 años, con 81,38 años para los hombres y 86,53 para las mujeres. Una persona que cumplió 65 años en 2024 puede esperar vivir, de media, 19,87 años más si es hombre y 23,64 años adicionales si es mujer.
El INE también recoge un aumento en los matrimonios. En 2024 se celebraron 175.364 enlaces, un 1,7% más. La tasa de nupcialidad subió a 3,6 matrimonios por cada 1.000 habitantes. El 4,2% correspondió a parejas del mismo sexo (7.336 bodas), con ligera mayoría de uniones entre mujeres (51,7%). La edad media al casarse también aumentó: 39,9 años en los hombres y 37,2 en las mujeres.