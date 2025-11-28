El Centro Comercial Nivaria recibe a la Navidad al más puro estilo Hollywood

El Centro Comercial Nivaria Center inauguró ayer la Navidad al más puro estilo hollywoodense, con un derroche de glamour y emoción en el que no faltó la alfombra roja, la cual se cubrió de actuaciones musicales y coreografías navideñas que cubrieron de ilusión y aplausos la gran plaza central del recinto.
La galería, ubicada en la avenida Tres de Mayo, no ha escatimado en adornos navideños bajo la presencia de un enorme abeto que hace de guardián del Belén, un pesebre solidario que, por quinto año consecutivo, acompaña a clientes y visitantes durante el período festivo.
El belén, obra del artesano Florencio Pérez, recrea un tradicional poblado hebreo en el que no falta detalle. Pequeñas figuras elaboradas en tierra, yeso y madera que dan vida a una entrañable estampa navideña que, de nuevo, vuelve a vestirse de solidaridad, pues la recaudación obtenida, a través de una recolecta, irá destinada a la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Amate).
Durante el acto, la familia Aswani -propietaria del Nivaria Center- agradeció la implicación de todas las empresas ubicadas en este recinto, que son también parte importante de su crecimiento. En este sentido, Shaym Aswani, presidente del grupo empresarial, quiso transmitir la alegría que implica festejar un año más la Navidad, haciéndolo extensivo al Ayuntamiento de Santa Cruz por su colaboración con el proyecto.
Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, agradeció a la familia Aswani su apuesta por “mantener una tradición que, además, se acompaña de un fin social que va destinado a Amate, una asociación de mujeres guerreras a las que queremos mucho”.
Mientras, la vicepresidenta de Amate, María Ascensión Juan, se mostró emocionada porque, otro año más, el Nivaria Center haya decidido destinar la recaudación del belén a la asociación. “Una colaboración que nos permitirá seguir ayudando a muchas mujeres y familias afectadas por el cáncer de mama”, recordó.
Finalmente, los alumnos de 4º de Primaria de las Escuelas Pías también quisieron aportar su granito de arena, leyendo mensajes de ilusión con los que se puso el broche final al evento.