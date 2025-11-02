tenerife

Nito el agricultor busca personal para su nuevo mercado

"Nos ha cogido de sopetón la cantidad de gente que quiere consumir producto local"
El Mercado de Nito arrancó el pasado 23 de octubre, en la Carretera General El Portezuelo – Las Toscas, número 174, con un éxito total.

El impulsor del proyecto es Sergio Rodríguez Gutiérrez (Nito), un agricultor canario que pese a su juventud cuenta con una trayectoria considerable en el cultivo y distribución de frutas y verduras. Ahora, con esta iniciativa, el tejinero busca acercar los productos de la huerta al consumidor, fomentando un modelo de consumo sostenible, local y responsable .

Hoy, en su cuenta de Instagram, el propio Nito ha publicado un mensaje en el que pide un o una planchista para esta nueva aventura.

