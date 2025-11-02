Nito el agricultor busca personal para su nuevo mercado

El Mercado de Nito arrancó el pasado 23 de octubre, en la Carretera General El Portezuelo – Las Toscas, número 174, con un éxito total.
El impulsor del proyecto es Sergio Rodríguez Gutiérrez (Nito), un agricultor canario que pese a su juventud cuenta con una trayectoria considerable en el cultivo y distribución de frutas y verduras. Ahora, con esta iniciativa, el tejinero busca acercar los productos de la huerta al consumidor, fomentando un modelo de consumo sostenible, local y responsable .
Hoy, en su cuenta de Instagram, el propio Nito ha publicado un mensaje en el que pide un o una planchista para esta nueva aventura.
Puedes conocer todos los detalles en el siguiente vídeo.