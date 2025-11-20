Nito, el agricultor de Tenerife, sobre la necesidad de traer papas ‘de fuera’: “Desde que tengo uso de razón ocurre en estos meses”

Es frecuente encontrar papas de fuera en los supermercados de Canarias. Esto ocurre por muchos motivos, pero es algo que suele incomodar al consumidor medio. Todo ello tiene una explicación, y pocos como el conocido Nito, el agricultor, para explicar el porqué de esto.
En el programa Good Morning Canarias, de Atlántico Radio, Nito contaba la situación con la que, recientemente, se había encontrado: “Vino un chico y me dijo que con lo que apoyo yo el producto local, cómo podía ser que tuviera papas del Reino Unido y la explicación es bastante sencilla”.
La papa y su temporada
Todo radica en la temporada de tubérculos en Canarias y la cantidad que es consumida. Nito explicaba que él “tiene” que “darle seguridad al consumidor” en todos los aspectos: “Yo tengo que ofrecer una papa buena y bien de precio. No porque sea una del país pero lleve cuatro meses en la cámara, como las hay, tengo que ponerlas”.
Así que, por calidad o precio, en ocasiones, es necesario traer el producto, en este caso, de Reino Unido: “Hay momentos en los que, sin duda, la mejor papa es la del país, quizás durante seis o siete meses, pero el resto no queda otro remedio que traer de fuera. Desde que tengo uso de razón, los meses de octubre, noviembre y diciembre se ha vendido papa de fuera”.
Eso es distinto a traer tubérculos de lugares como Israel o Egipto “en plena campaña” de la papa del país: “En el caso del Reino Unido, ellos producen cuando no tenemos y al revés, pero eso no sucede con lugares como Marruecos o Egipto, en el que las fechas de cosecha de papas es la misma. Apoyar esas importaciones no tiene sentido, porque nosotros tenemos las nuestras en esas fechas”.