Ordenan la retirada en España de este chopped por listeria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una nueva alerta alimentaria tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes en un producto cárnico envasado de la marca Nuestra Alacena (DIA). La notificación ha sido comunicada por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
El producto afectado es un chopped en lonchas envasado en lata, con fecha de caducidad 18 de noviembre de 2025, y se comercializa en envases refrigerados de 150 gramos.
Según la información disponible, la distribución inicial del lote afectado se ha realizado en Andalucía, aunque no se descarta que pudiera haber llegado a otras comunidades autónomas por redistribución.
La alerta se ha trasladado al resto de autoridades autonómicas a través del SCIRI para verificar la retirada inmediata del producto de los canales de venta.
La AESAN pide que no se consuma este producto en caso de tenerlo en casa.
Si alguien lo ha ingerido y presenta síntomas compatibles con listeriosis —como vómitos, diarrea o fiebre— debe acudir a un centro sanitario.
En el caso de mujeres embarazadas, la agencia recuerda que este grupo es especialmente sensible a la bacteria y aconseja consultar las recomendaciones específicas sobre alimentos de riesgo durante el embarazo.
La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede causar una infección grave, especialmente en mujeres gestantes, personas inmunodeprimidas y mayores. Su incubación puede ir desde unos días hasta varias semanas, por lo que la vigilancia de síntomas es esencial tras la ingesta de un producto contaminado.