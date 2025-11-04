‘Cachetón’ veraniego al otoño: Canarias roza los 34 grados en noviembre

Después de más de cuarenta días de otoño, el tiempo sorprende con una pirueta que dibuja un inesperado escenario veraniego en la atmósfera de Canarias. En el mes que antececede a la Navidad, con los puestos de castañas montados y los lineales de los supermercados colmados de turrones, las Islas registran un inusual episodio de calor con temperaturas que ayer alcanzaron los 33’8 grados centígrados en Agulo (La Gomera), la máxima de España, y hoy podrían rebasar los 34, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La buena noticia es que este calentón térmico que empezó el domingo, acompañado de cielos despejados y escasa humedad relativa en niveles bajos y medios de la atmósfera, tiene las horas contadas, ya que los modelos anuncian una caída notable de las temperaturas a partir de mañana gracias a la entrada de los vientos alisios, que abrirán la puerta a la formación de nubes por el norte de las Islas.
Este paréntesis veraniego en pleno otoño, un fenómeno excepcional en esta época del año, llevó ayer a la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias a declarar, desde el mediodía, la prealerta por riesgo de incendio forestal en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, por lo que se pide a la población que evite acceder, en la medida de lo posible, al monte y, si lo hace, que extreme las precauciones, evitando tirar colillas encendidas, fósforos o desperdicios en las zonas arboladas. El Cabildo de Tenerife ha prohibido la quema en el monte.
En su previsión para hoy, la Aemet anuncia que se podrán alcanzar los 34 grados en las vertientes norte de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria. También se superarán los 30 grados en las medianías y zonas próximas a la costa de todas las islas. Y, además, la masa de aire procedente de África traerá calima, que será más visible en las cumbres y las medianías.
MAÑANA CAMBIA
El miércoles la cosa mejora, ya que se espera un descenso “notable” de las temperaturas -apunta la Aemet-, que será más apreciable en las zonas altas y en medianías, aunque el polvo en suspensión seguirá enturbiando el ambiente. El jueves, descenderá aún más el mercurio en los termómetros, especialmente en áreas del interior de las Islas, aunque la previsión a corto plazo no vislumbra las lluvias tan necesarias después de varios años seguidos con un bajo nivel de precipitaciones. Y es que las Islas no están para mucho trote, con una sequía prolongada y el consiguiente estrés vegetal acumulado tras varios meses sin llover con fundamento.
El ranking de la Aemet de los diez puntos del país más calurosos lo copó ayer por completo Canarias, y se da la circunstancia que los cuatro primeros correspondieron a distintas islas: Agulo (La Gomera), con 33’8 grados; El Paso (La Palma), con 33’1; Tejeda (Gran Canaria), con 32’9, y Llano de los Loros, en La Laguna, también con 32’9 grados. También destacaron los 31’9 grados de Tijarafe (La Palma) y los 31’4 registrados en el aeropuerto Tenerife Sur y La Dehesa, en El Pinar de El Hierro.
A la espera de que el otoño dé un golpe sobre la mesa en el calendario, quienes mejor asumen este cachetón veraniego son los turistas, que, en plena temporada alta del sector hotelero, se muestran encantados en las piscinas y playas. Bien mirado, es la mejor tarjeta de presentación para aterrizar en la World Travel Market de Londres, que se inaugura hoy.