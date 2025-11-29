Sábado de llevar el paraguas en Canarias: la previsión completa de la Aemet

La previsión del tiempo en Canarias para este sábado indica que habrá intervalos nubosos en el norte y nordeste, que tenderán a ser más compactos a primeras y últimas horas del día, cuando no se descartan lluvias ocasionales, principalmente en medianías, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto de zonas, los cielos estarán en general poco nubosos. Además, se prevé la compañía de calima ligera en altura, con concentraciones más significativas en medianías.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, y los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y punta noroeste tras el mediodía, sin descartar rachas localmente muy fuertes. Por su parte, en las costas del suroeste, habrá un predominio de las brisas, y en zonas altas, irá de flojo a moderado del este.
En el norte de Gran Canaria habrá intervalos nubosos que serán más compactos a primeras y últimas horas, cuando no se descarta alguna llovizna, principalmente en medianías; y en el resto de zonas estará poco nuboso o despejado con baja probabilidad de calima ligera en zonas altas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará poco nuboso o despejado con una probable calima ligera en altura.
Las temperaturas estarán con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 20ºC de mínima y los 22ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste por la tarde y noche, sin descartar rachas localmente muy fuertes. En cumbres, viento flojo a moderado del este.