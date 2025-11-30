Le da un cabezazo por la espalda, este responde dándole con un vaso: deberá pagar 9.500 euros por una pelea en un bar en Canarias

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto la pena de dos años de cárcel y pago de 9.500 euros al acusado de causar lesiones a otro con un vaso durante una pelea en una terraza de un bar en Los Llanos de Aridane, en La Palma.
La persona agredida también deberá abonar al primero 350 euros tras aceptar ambos que protagonizaron una pelea.
La sentencia de conformidad incluye que el condenado a prisión seguirá en libertad siempre que no cometa ningún delito durante los próximos dos años.
El enfrentamiento tuvo lugar sobre las tres de la mañana del 5 de junio y la inició el segundo encausado, quien se dirigió al principal y lo atacó por la espalda, propinándole un cabezazo.
A continuación éste se giró portando un vaso de cristal en la mano y con el mismo le dio varios golpes, causándole daños en el ojo izquierdo, antebrazo y mano izquierda.
La pelea se desplazó al exterior donde quien inició la pelea agredió a un amigo del principal condenado propinándole varias patadas en la espalda, cayendo al suelo, donde continuó dándole golpes por lo que deberá pagar 350 euros por los daños causados.
El encausado agredido con el vaso sufrió heridas encima de la ceja izquierda, otra desde el ojo a la parte media de la cara, una más en el antebrazo izquierdo de siete centímetros y de dos centímetros en la misma mano.
Las heridas en este caso tardaron 28 días en curarse y en la actualidad presenta diversas cicatrices en los lugares donde impactó el objeto de cristal.
El principal acusado sufrió lesiones en el pecho, costado y en la mano derecha que se pudieron sanar en 14 días quedando aún una marca en el dorso de la mano, todo ello como consecuencia de haber utilizado el objeto de cristal como arma.
El otro perjudicado sufrió policontusiones que tardaron siete días en curarse sin que en la actualidad presente secuela alguna.
La Fiscalía solicitaba al principal acusado cuatro años de cárcel y pagar 13.000 euros por las lesiones causadas, las secuelas que aún tiene y gastos médicos.
El Ministerio Público pedía que quien inició la pelea y fue golpeado con el vaso pagara 600 euros de multa por ser autor de dos delitos leves de lesiones, otros 350 por las heridas causadas al principal condenado y 320 al amigo de éste que padeció policontusiones.