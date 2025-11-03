Las playas de Anaga dispondrán de socorristas todo el año en 2026

Las playas de Anaga contarán con socorristas todo el año a partir de 2026. Así lo ha anunciado a DIARIO DE AVISOS la concejala de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento capitalino, Gladis de León, que ha afirmado que ya se trabaja en la elaboración del nuevo pliego que regirá la contratación del servicio de salvamento, vigilancia, asistencia, balizamiento y acceso al mar en las zonas costeras del municipio.
La edil explicó que “el actual contrato de vigilancia en playas está a punto de finalizar y, por ello, se ha empezado a redactar el nuevo para el que se destinarán 300.000 euros más, con el objetivo de ampliar el servicio de socorristas en las costas de Anaga, dotados de todo tipo de material de rescate e incluso embarcaciones, durante todo el año”. Actualmente las playas de Almáciga, Benijo y Roque de las Bodegas cuentan con vigilancia en Semana Santa o verano.
La decisión de ampliar el servicio de socorristas responde al elevado número de personas que han fallecido ahogadas o han tenido que ser rescatadas de las aguas en los últimos meses, siendo la última la ocurrida el pasado fin de semana, cuando un varón de 39 años murió en Almáciga mientras se bañaba con unos amigos pese al mal estado del mar. Una pérdida a la que se suma las de otras dos personas que perecieron ahogadas el año pasado en dicha playa.
Ante estos trágicos sucesos, el Ayuntamiento chicharrero ha querido pedir a la ciudadanía que respeten las indicaciones que se encuentran ubicadas en las playas, donde carteles informativos y preventivos advierten del riesgo de baño, no solo por las condiciones del mar sino, además, porque en el caso de Benijo, está prohibido el acceso por riesgos de desprendimientos localizados en el talud de la misma.
Al respecto, De León manifestó que “muchas personas no obedecen las indicaciones ni respetan la prohibición de paso hacia Benijo”, pues en varias ocasiones han sido violentadas o retiradas tanto el vallado como las estructuras de información que alertan de esta circunstancia. Algo que se traduce en cifras, pues los servicios de seguridad han tenido que realizar un total de diez desalojos de la citada playa entre los meses de febrero, junio, agosto y septiembre.
Surfistas
Según datos facilitados por la Policía Local, a lo largo del año, gracias al servicio de salvamento y socorrismo municipal, que opera durante la Semana Santa y los meses estivales, unido al colectivo de surfistas habitual en esta playa e incluso el de pescadores locales, también se ha rescatado a once bañistas, principalmente en los pasados meses de junio, septiembre y octubre.
Por este motivo, y con el fin de evitar que se produzcan más pérdidas de vidas humanas en las playas de la costa del macizo de Anaga, la edil anunció que “también se reforzará la presencia policial con las unidades que prestan servicio en Anaga, con el objetivo de que hagan recorridos frecuentes por la zona de costa y, en caso de que detecten a personas dentro del agua se les aperciba del peligro”.
Con ambas medidas, la concejala confió en que “las imprudencias que cometen muchas personas bañándose en aguas que cuentan con avisos de alerta de peligro puedan reducirse. Nos gustaría contar con patrullas policiales permanentes en esta zona de costa, pero de momento la plantilla es la que tenemos, aunque sí se reforzarán sus recorridos. Pero, cuando se intensifique el servicio de socorristas, ya que en Las Teresitas, Las Gaviotas o Los Charcos es continúa, esperamos que estas aguas no se cobren más vidas, ya que la mayor parte de los que no respetan las advertencias son turistas”.
Por su parte, el sindicato CSIF en la Policía Local de Santa Cruz criticó que “en el grupo de Anaga solo haya dos agentes destinados a la zona, lo que hace imposible que puedan cubrir todo el Macizo y sus costas. Una playa sin socorristas, solo en Semana Santa y en verano, no tiene sentido. Gracias a los surfistas y pescadores no hay más desgracias”.