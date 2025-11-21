el tiempo

La declaración de dos nuevas prealertas confirman un potaje meteorológico este fin de semana en Canarias

Se suman a la ya activada por lluvias
La declaración de dos nuevas prealertas confirman un potaje meteorológico este fin de semana en Canarias
La declaración de dos nuevas prealertas confirman un potaje meteorológico este fin de semana en Canarias
El Gobierno de Canarias ha ampliado este viernes las medidas preventivas ante la evolución de las condiciones meteorológicas y ha declarado dos nuevas situaciones de prealerta que se suman a la ya activada por lluvias en La Palma.

La Dirección General de Emergencias establece la prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago a partir de las 06.00 horas del sábado, 22 de noviembre, siguiendo la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Prealerta por fenómenos costeros

La medida afecta a:

  • Costa norte y oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote
  • Litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria

Las observaciones recogidas apuntan a mal estado del mar, con oleaje de mar combinada de 2 a 3 metros, viento del nordeste fuerza 4 a 5 (20–38 kilómetros por hora) y áreas de fuerza 6 (39–49 km/h). Se espera marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 2 metros.

Prealerta por calima

Además, el Ejecutivo declara la prealerta por calima en toda Canarias a partir de las 21.00 horas del sábado, 22 de noviembre, también bajo los criterios del PEFMA.

Según la información de Aemet, se prevé una entrada de calima con concentraciones variables y en aumento.

Para el domingo, podrán registrarse 50–200 μg/m³ en las islas occidentales y valores superiores a los 200 μg/m³ en las islas orientales, lo que podría reducir la visibilidad y generar o agravar problemas de salud en personas con enfermedades crónicas o respiratorias.

Prealerta por lluvias en La Palma

Continúa activa la prealerta por lluvias en La Palma, vigente desde las 12.00 horas de este viernes, que afecta principalmente a la comarca este de la isla, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas y persistentes, especialmente en las medianías.

Según la previsión de la Aemet, el acumulado de precipitación podrá alcanzar o superar los 60 milímetros en 12 horas.

