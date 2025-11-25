CC vuelve a aprobar en solitario el presupuesto de La Orotava del próximo año

Coalición Canaria (CC) se volvió a quedar sola una vez más en la aprobación del documento económico que marcará las prioridades y las líneas de actuación de La Orotava en 2026. El presupuesto del próximo año, que asciende a 60 millones de euros contó con los votos en contra de los grupos del PSOE y Asamblea por La Orotava y la abstención del PP.
Son unas cuentas que “hacen historia” por ser las mayores que ha tenido hasta el momento el Ayuntamiento, según el concejal de Economía y Hacienda, Felipe David Benítez, quien desglosó las principales partidas y actuaciones a desarrollar. También las calificó como saneadas, sin deuda pública y elaboradas para cumplir con las reglas fiscales vigentes, garantizando la estabilidad financiera del municipio.
Sin embargo, sus argumentos no cambiaron las intenciones de voto de la oposición. El portavoz de Asamblea por La Orotava, Manolo Pacheco, le reprochó “que estén atadas y poco o nada se pueden modificar para incluir en tiempo y forma las propuestas de los grupos”, y que el tiempo para estudiarlas sea insuficiente, una afirmación con la que coincidieron sus homólogos del PSOE y el PP, María Jesús Alonso e Ildefonso González, respectivamente.
En este sentido, Pacheco propuso que en agosto, un mes en el que no hay plenos ni comisión de Hacienda, se celebre una comisión extraordinaria para debatir los objetivos que el gobierno quiere llevar a cabo y le muestre a la oposición una hoja de ruta en base a la cual podrá presentar sus propuestas.
Asimismo, señaló que “el aumento del presupuesto no es aun dato histórico, sino consecuencia del encarecimiento de la vida y de la subida de precios de los productos”, apuntó.
Sus principales críticas fueron dirigidas a la política de parques infantiles, de viviendas municipales, algunas sin rehabilitar, como la del paseo Domínguez Alfonso, para destinarlas a familias de menos recursos.
Ildefonso González calificó a las cuentas de “continuistas”, “el Gobierno presume de cantidad pero la calidad es otra cosa, ya que carecen de la calidad que los vecinos necesitan, no reflejan sus preocupaciones reales ni atienden a sus demandas”.
Por eso realizó varias propuestas en materia de cultura, bienestar social, comercio, y sector primario que fueron rechazadas por el gobierno por estar todas contempladas o en marcha, según el edil de Hacienda.
González recordó que el año pasado se llegó a un acuerdo para incluir las iniciativas del PP “pero ninguna de las enmiendas se vio reflejada durante todo el año ni fue incorporada de manera efectiva”.
La intervención de Alonso fue en un sentido similar. Señaló que el presupuesto de 2026 es “para mantener a CC en el poder”, que se ha negado a aumentar medio millón de euros para el plan de vivienda, tiene “infradotada” la partida para turismo y sector primario, pero que experimenta una “subida notable” en fiestas. A juicio del PSOE, tampoco responde a los problemas de movilidad y le reprochó al gobierno que se destine dinero a un nuevo aparcamiento en La Torrita sin haber explicado por qué no se aborda la zona 7 de San