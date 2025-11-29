Guía de Isora eleva un 22,33 % su presupuesto, hasta los 32 millones

El Pleno del Ayuntamiento de Guía de Isora aprobó recientemente el proyecto de presupuestos municipales para 2026.
Las cuentas ascienden a 32.145.937 euros, lo que supone un aumento del 22,33% respecto al ejercicio anterior, cuando el Consistorio gestionó 26,28 millones.
La propuesta salió adelante con 10 votos a favor, correspondientes al grupo de gobierno y al concejal no adscrito, David Agustín Reyes.
El grupo socialista local registró nueve abstenciones.
Uno de los proyectos de mayor peso en las nuevas cuentas es la rehabilitación de la piscina municipal, una obra largamente demandada por la ciudadanía que será posible gracias a una aportación extraordinaria del Gobierno de Canarias cercana a los dos millones de euros.
Las cuentas también refuerzan los servicios esenciales del municipio, con un aumento en las partidas destinadas a la gestión de los residuos y al mantenimiento de edificios públicos, colegios, centros de mayores, carreteras, playas y parques.
El presupuesto contempla, además, un refuerzo de las ayudas sociales y de apoyo a las familias, así como de las subvenciones a clubes deportivos y asociaciones, las becas al estudio, el apoyo a las bandas municipales,
Durante la presentación, la alcaldesa, Ana Dorta, subrayó que el presupuesto es un documento flexible y diseñado para “adaptarse a las necesidades reales del municipio”.
Afirmó que será la hoja de ruta para organizar servicios, ayudas e inversiones a lo largo de 2026.
Además del presupuesto, el pleno celebrado sirvió para dar luz verde, por unanimidad, al nuevo convenio colectivo del Personal Laboral y al complemento de absorción derivado de la actualización del Salario Mínimo Interprofesional.