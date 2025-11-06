El primer baile del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 ya tiene fecha

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, dará a conocer, el viernes, 14 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, el que será el cartel del Carnaval 2026, un acto al que seguirá el que será, simbólicamente, el primer baile de Carnaval de la edición 2026. Los cinco finalistas del concurso popular para elegir el cartel anunciador de la fiesta estará presentes en el momento en el que se descubra al ganador.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, invita a la ciudadanía a participar en este primer acto del Carnaval 2026. “Tras el éxito de estos últimos años, hemos apostado por repetir la fórmula para presentar el cartel anunciador, y lo hacemos con un acto sencillo pero que está lleno del espíritu que se podrá disfrutar en la próxima edición, que estará dedicada a Ritmos Latinos, por lo que invito a todos a sumarse a esta primera aproximación al Carnaval de 2026”, apuntó Bermúdez.
En palabras del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, “volvemos a organizar la primera verbena del carnaval 2026 para presentar el cartel de la próxima edición”, a lo que añade que “espero que los carnavaleros y carnavaleras se pongan su mejor disfraz para disfrutar de una noche inolvidable”.
El acto, que se desarrollará en las inmediaciones de la Iglesia Matriz de La Concpeción, arrancará con el descubrimiento del que será el cartel anunciador del Carnaval 2026, cuyo autor será recompensando con los 12.000 euros con los que está dotado el concurso. A continuación, el Carnaval dedicado a los “Ritmos Latinos” dará el pistoletazo de salida con una gran fiesta abierta al público de la que formarán parte Manny Cruz, cantante dominicano de merengue, autor de canciones como “Imaginarme sin ti” o “Sabes enamorarme”, que estará acompañado por una orquesta con los solistas David Afonso y Jeannete La Cubanísima; y la Orquesta Revelación, que interpretará las canciones más míticas del Carnaval con las que harán bailar a todos los asistentes en un espectáculo que se alargará hasta las 00:00 horas.
Con este acto festivo se da, de forma simbólica, el pistoletazo de salida al Carnaval 2026, que comenzará de forma oficial el próximo 16 de enero con la Gala Inaugural de la edición.