Navidad para toda la familia: llega el primer turrón para perros

España estrena esta Navidad un producto tan llamativo como inédito: el primer turrón para perros. La novedad, impulsada por la marca El Lobo y avalada por veterinarios, está despertando interés entre cuidadores, y amantes de los animales, que ven en él una alternativa segura frente a los dulces tradicionales, prohibidos para los animales de compañía.
El producto reproduce la estética y la textura del turrón, pero sin ninguno de los ingredientes peligrosos para los perros. En lugar de azúcar, miel o almendras —que pueden resultar dañinos dependiendo de la cantidad— se han incluido elementos naturales como la miel.
Turrón para perros… y humanos
El turrón de zanahoria, por ejemplo, está compuesto por los siguientes ingredientes: Miel, cacahuete tostado, zanahoria deshidratada (14%), bola de arroz y maíz sin azúcar (harina de arroz, harina de maíz y sal), grasa animal (manteca refinada de cerdo, aditivos (antioxidante (1b306 extracto de tocoferol de aceites vegetales))). Oblea de recubrimiento (fécula de papa y aceite refinado de girasol).
Desde la empresa desarrolladora explican que la idea surge de una tendencia creciente: “Cada vez más familias incluyen a sus mascotas en las celebraciones navideñas. Queríamos crear algo festivo, pero saludable”. El producto es apto para todo tipo de perros, aunque recomiendan moderar la cantidad, igual que ocurre con cualquier premio o snack.
El turrón para perros, por el momento, está a la venta en los sabores de coco y zanahoria, aunque también pueden comprarse polvoroes de arroz especialmente diseñados para perros. También pueden ser consumidos por los humanos.