El perro autóctono de Canarias que casi seguro no conocías: pequeño, valiente y nacido en La Palma

El ratonero palmero, una de las razas caninas más antiguas y singulares del Archipiélago, ha vuelto a captar la atención pública gracias a un vídeo publicado en TikTok por el creador @guadaneth.presaca.
En él, el joven presenta a un cachorro de esta variedad, recordando que en Canarias “no hay un solo perro autóctono, sino varios que representan la esencia de las Islas”.
El vídeo, difundido en la plataforma, explica que este perro es un animal pequeño, valiente, muy inteligente y extremadamente activo, criado tradicionalmente en La Palma para el control de roedores en casas, huertas y fincas agrícolas.
Su tamaño reducido nunca ha sido un impedimento para su función: era utilizado para cazar ratones y proteger las cosechas, convirtiéndose en un aliado indispensable en la vida rural canaria.
Un perro autóctono histórico que sobrevivió gracias al campo
El ratonero palmero está considerado uno de los perros autóctonos más pequeños de Canarias. Aunque su origen se relaciona con cruces históricos entre perros locales y terriers británicos llegados a las Islas en los siglos XIX y XX, la raza se consolidó como un perro de trabajo, rápido y eficaz, adaptado al terreno agrícola palmero.
Durante décadas su población estuvo en riesgo, pero en los últimos años se ha producido un resurgir gracias a criadores, asociaciones y al creciente interés social por recuperar y proteger el patrimonio etnográfico canino.
Reconocimiento oficial y recuperación
Este impulso permitió que el perro fuera reconocido recientemente como Grupo Étnico por la Real Sociedad Canina Española, un paso clave hacia su futura homologación como raza autóctona oficial.
El objetivo de las organizaciones de conservación es evitar que vuelva a acercarse a los niveles de los años 70, cuando apenas quedaban unos pocos ejemplares.
El vídeo recuerda que en Canarias existe un amplio catálogo de perros autóctonos —del perro palmero al presa canario— y que el ratonero palmero ocupa un lugar especial por su historia y su papel en la cultura rural de La Palma.
Además, destaca sus cualidades como perro de compañía, guardián atento y animal muy sociable, que mantiene intacto su carácter trabajador.