Rodrigo Martín, electricista de 30 años, ha advertido de un error habitual al reformar una vivienda: invertir grandes cantidades de dinero en muebles y electrodomésticos mientras se intenta ahorrar en la instalación eléctrica. “A la gente no le importa gastarse 4.000 euros en un sofá, pero sí en la instalación eléctrica”, señala el profesional.
La advertencia la ha realizado durante su participación en un podcast de Schneider Electric España, junto a su padre, Víctor, que acumula más de 50 años de experiencia en el sector.
Ambos profesionales consideran que muchos propietarios descuidan una de las partes más importantes de la vivienda porque sus componentes permanecen ocultos y sus problemas no siempre se detectan a simple vista.
“En una reforma te puedes gastar 50.000 o 60.000 euros y la gente escatima en la parte más importante de la casa”, explican.
El riesgo de modernizar una vivienda sin revisar la instalación eléctrica
Rodrigo señala que las necesidades eléctricas de los hogares han cambiado considerablemente. Hoy es habitual incorporar placas solares, cargadores para vehículos eléctricos, sistemas de domótica y electrodomésticos con componentes electrónicos avanzados.
Sin embargo, muchas viviendas mantienen instalaciones antiguas que pueden no estar preparadas para las características de estos nuevos equipos.
Uno de los elementos que merece especial atención es el cuadro eléctrico. Los especialistas recuerdan que existen diferentes tipos de interruptores diferenciales y que algunos modelos antiguos no ofrecen la misma protección frente a determinadas fugas de corriente generadas por dispositivos electrónicos modernos.
También destacan la utilidad de los detectores de arco eléctrico (AFDD), dispositivos capaces de identificar determinados fallos eléctricos que podrían provocar un incendio.
Según explican, incorporar una protección de este tipo puede suponer un coste adicional de unos 200 euros, aunque el importe depende de la instalación.
“Ya no somos tanto electricistas, somos más robóticos”
Rodrigo también ha destacado cómo ha evolucionado su profesión debido a la incorporación de nuevas tecnologías en los hogares.
“Ya no somos tanto electricistas, somos más robóticos. Nos dedicamos a cosas que han cambiado todo: placas solares, vehículo eléctrico, domótica… O te actualizas hoy en día o te quedas en la nada”, afirma.
El profesional insiste en que la seguridad de una vivienda no depende únicamente de los aparatos que se compran, sino también del estado del cableado, el cuadro eléctrico y los dispositivos de protección.
Por ello, recomienda prestar atención a estos elementos durante las reformas, especialmente cuando se pretende incorporar tecnología a una instalación con años de antigüedad.