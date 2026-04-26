Ya ha entrado en vigor: ayudas de hasta 21.400 euros para reformar tu casa en 2026

El Gobierno activa en este segundo trimestre de 2026 las ayudas para la rehabilitación de viviendas, con subvenciones de hasta 21.400 euros. Estas ayudas incluyen reformas de baño o cocina, pero solo si forman parte de una rehabilitación energética integral que reduzca el consumo del inmueble.
Este ambicioso programa busca no solo facilitar el acceso a un hogar a los colectivos más vulnerables, sino también movilizar el ingente parque de viviendas desocupadas que existe en nuestro país, especialmente en zonas de alta presión como Canarias.
Si estás pensando en reformar tu casa, este es el momento. Los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ya están operativos y permitirán impulsar hasta 510.000 actuaciones antes de junio de 2026, según las previsiones oficiales.
Clave: la reforma debe mejorar la eficiencia energética
El requisito principal para acceder a estas ayudas a la rehabilitación es que la vivienda reduzca su consumo energético.
Para recibir la subvención, la obra debe cumplir al menos uno de estos criterios:
- Reducir un 30% el consumo de energía no renovable
- Disminuir un 7% la demanda de calefacción y refrigeración
Esto implica que una reforma de baño o cocina por sí sola no es suficiente. Debe ir acompañada de actuaciones como:
- Mejora del aislamiento
- Sustitución de ventanas
- Renovación de instalaciones energéticas
Además, es obligatorio contar con un técnico que certifique la eficiencia antes y después de la obra.
Cuánto dinero puedes recibir
Las ayudas varían según el nivel de ahorro energético conseguido. En los casos más ambiciosos, la subvención puede alcanzar los 21.400 euros por vivienda.
En términos generales:
- Actuaciones con ahorro del 30% → subvención del 40% al 80%
- Rehabilitación integral (>60% ahorro) → hasta 21.400 euros
Otro punto clave: estas ayudas no tributan en el IRPF, lo que supone un beneficio económico directo para los beneficiarios.
Cómo solicitar las ayudas en 2026
Las subvenciones se gestionan a través de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que publican sus propias convocatorias.
El sistema funciona por orden de solicitud, por lo que es importante presentar la documentación lo antes posible antes de que se agoten los fondos.
Además, el Gobierno ha activado líneas de financiación a través del ICO para facilitar el acceso a créditos que cubran la parte no subvencionada de la obra.
Un plan millonario para transformar viviendas
El programa cuenta con un presupuesto de 3.420 millones de euros destinados a la rehabilitación residencial.
El objetivo es claro: alcanzar un ritmo de 300.000 viviendas renovadas al año en 2030, multiplicando la actividad actual y mejorando la eficiencia energética del parque inmobiliario.