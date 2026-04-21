Ya es oficial: ayudas de 300 euros para alquilar y de 30.000 para reformar casas vacías, así es el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026

El Consejo de Ministros ha dado luz verde definitiva este miércoles a una de las normativas más esperadas de la legislatura. El Plan Estatal de Vivienda 2026 ya es una realidad, y llega con una dotación presupuestaria histórica de 7.000 millones de euros. Este ambicioso programa busca no solo facilitar el acceso a un hogar a los colectivos más vulnerables, sino también movilizar el ingente parque de viviendas desocupadas que existe en nuestro país, especialmente en zonas de alta presión como Canarias.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha calificado este plan como el “ancla del cambio de modelo”, priorizando la vivienda pública y el alquiler asequible sobre la especulación. Pero, ¿en qué consisten exactamente estas ayudas y quiénes pueden beneficiarse de ellas?
Ayudas de 300 euros para el alquiler joven
Uno de los pilares del Plan Estatal de Vivienda 2026 es el apoyo directo a los jóvenes de hasta 35 años. La normativa contempla un cheque de hasta 300 euros mensuales destinado exclusivamente al pago de la renta de alquiler. Esta cuantía, cuya gestión final recaerá en las comunidades autónomas, tiene como objetivo rebajar el esfuerzo financiero de los jóvenes, que en muchas ciudades canarias llega a absorber más del 50% de sus ingresos.
Para acceder a esta ayuda, los contratos de alquiler deberán ser de “precio protegido”, situándose por debajo de los 900 euros mensuales. Además, se han establecido criterios objetivos de renta para garantizar que los fondos lleguen a quienes realmente lo necesitan, priorizando la emancipación juvenil en un mercado cada vez más hostil.
30.000 euros para reformar casas vacías: La gran novedad para propietarios
Si el incentivo al alquiler es la cara de la moneda para los inquilinos, la subvención para reformar casas vacías es la gran apuesta para los propietarios. El Plan Estatal de Vivienda 2026 ofrece ayudas directas de hasta 30.000 euros para aquellos inmuebles que lleven más de dos años sin uso.
La condición para recibir esta inyección económica a fondo perdido es clara: una vez rehabilitada, la vivienda debe destinarse al alquiler residencial durante un plazo mínimo de cinco años y a un precio asequible. En el caso de viviendas situadas en el entorno rural o municipios que pierden población, la ayuda puede incrementarse hasta los 35.000 euros, incentivando la recuperación del patrimonio inmobiliario en la “España vaciada” y en las medianías de las islas.
VPO permanente: El fin de la vivienda protegida con caducidad
Otro eje central del Plan Estatal de Vivienda 2026 es la transformación del parque público. A partir de ahora, todas las viviendas construidas con estos fondos tendrán la categoría de protegidas de por vida. Se acaba así con el modelo anterior donde las casas de protección oficial pasaban al mercado libre tras unos años, permitiendo la especulación con recursos públicos.
El 40% del presupuesto total se destinará precisamente a la construcción de estas nuevas promociones, mientras que el 60% restante se dividirá entre la rehabilitación y las ayudas directas a colectivos específicos como mujeres víctimas de violencia de género o personas en situación de vulnerabilidad extrema.
¿Cuándo y cómo se podrán solicitar las ayudas?
Tras su aprobación hoy en el Consejo de Ministros, el Plan Estatal de Vivienda 2026 inicia su fase de implementación territorial. Durante el mes de mayo se celebrarán las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas para el reparto definitivo de los 7.000 millones de euros.
Se estima que los ciudadanos podrán empezar a tramitar las solicitudes durante el segundo semestre de este año. Para los canarios, esto supondrá estar atentos a las convocatorias específicas que publique el Instituto Canario de la Vivienda, que adaptará las cuantías estatales a la realidad del archipiélago.
Este plan no es solo una inyección de dinero, sino una estrategia a largo plazo para asegurar que el acceso a un techo digno sea una realidad y no un privilegio. Con 300 euros para alquilar y 30.000 para reformar, el Gobierno pone sobre la mesa las herramientas necesarias para intentar equilibrar un sector en crisis constante.