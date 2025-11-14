Tirma lanza una nueva chocolatina de edición limitada por Navidad: “Es una locura”

El creador de contenido Buen Sabor Canarias ha revolucionado TikTok tras publicar un vídeo en el que anuncia y prueba en exclusiva el nuevo sabor navideño de las ambrosías Tirma, una edición especial de turrón que llegará a los supermercados en los próximos días.
Según explica en el vídeo, ha sido uno de los primeros afortunados en probarlo gracias a una colaboración con HiperDino, que le facilitó unidades anticipadas antes de su lanzamiento oficial. “Familia, tenemos una degustación exclusiva de las ambrosías sabor turrón. Vamos a probarlas antes que nadie, porque estas pocas unidades se irán rápido y no estarán disponibles hasta el 18 de noviembre en todos los HiperDino”, comenta el tiktoker al inicio del vídeo.
@buensaborcanarias 🎁 ¡Gracias a @hiperdino_es por enviarme en exclusiva antes de su lanzamiento las nuevas Ambrosías Tirma sabor a turrón! 😍 Solo las vas a encontrar en HiperDino a partir del 18 de noviembre 🗓️ ✨ Tirma es un producto 100% canario, así que estas Navidades ya lo sabes: disfruta de lo nuestro, disfruta de Canarias 💛🌴 #Tirma #AmbrosíasTirma #Hiperdino #Canarias #ProductoCanario @HiperDino Supermercados ♬ Retro Funkwave – 佚名
El creador muestra el nuevo envase, con un diseño claramente inspirado en la campaña navideña, y destaca que las chocolatinas vienen bañadas en chocolate blanco. “¡Una locura! ¿De verdad solo estarán en Navidad? ¡Qué fuerte! Esto debería estar siempre, están buenísimas”, asegura tras dar el primer bocado.
Durante la degustación, también prueba las ambrosías acompañadas de leche, señalando que así “saben mucho mejor”. Además, subraya el carácter local del producto: “Chocolate firme, producto 100% canario, y nunca falla”.
El nuevo sabor de edición limitada llegará a los establecimientos de HiperDino el 18 de noviembre, convirtiéndose en una de las novedades gastronómicas más esperadas de la campaña navideña en Canarias.