Puerto de la Cruz ejecuta la mayor rehabilitación hotelera de su historia

Puerto de la Cruz está inmerso desde hace casi una década en la mayor rehabilitación hotelera de su historia, con casi 100 millones de inversión. Desde 2017, la ciudad que fuera la cuna del turismo de Canarias ha comenzado un proceso de renovación de la mano de la iniciativa privada, que se antojaba necesaria y para la que fue necesario esperar por la aprobación del Plan de Modernización y Mejora (PMM) por parte del Gobierno de Canarias, una herramienta de ordenación que permitió dar un giro de calidad a su planta alojativa.
No solo se ha apostado por la renovación integral de muchos inmuebles sino de sacar a otros del abandono en el que estaban inmersos desde hacía años, y por ejecutar mejoras concretas en las instalaciones que han conllevado una subida de categoría, contribuyendo así a un reposicionamiento como destino turístico. El ejemplo más significativo es, quizás, que la ciudad ha pasado de tener un hotel cinco estrellas a tres, dado que al Botánico y el Gran Hotel Taoro se sumará el próximo mes el Radisson Resort & Residences Tenerife (antiguo hotel parque San Antonio) tras un proceso de modernización integral iniciado en mayo.
En julio de 2017 Tigaiga Suites se incorporó a la oferta de calidad de Puerto de la Cruz tras rehabilitar el antiguo complejo de apartamentos Florasol. En febrero del año siguiente, los apartamentos Bellavista se convirtieron en el Atlantic Mirage Suites & Spa gracias a una inversión de 10 millones. El reformado hotel del grupo Marylanza dejó atrás las 3 llaves para convertirse en un cuatro estrellas enfocado al segmento solo para adultos tras su compra por parte del grupo Macaronesian Hotels & Resorts.
También ese año, en el mes de mayo, volvió a abrir sus puertas el hotel Taoro Garden (antiguo hotel Atalaya) con cuatro estrellas, propiedad del grupo TRH y cerrado desde 2011, fruto de la llegada de la crisis que afectó a la ciudad turística.
El hotel Miramar, en la actualidad Atlantic Hills, gestionado también por Macaronesian, invirtió más de ocho millones en mejorar sus instalaciones y la misma empresa adquirió en 2022 el hotel El Tope, de cuatro estrellas, y proyectó su reposicionamiento y reforma con novedosas atracciones como un parque acuático para los más pequeños.
Inauguraciones más recientes fueron las del hotel Silken Saaj Mar, con una apuesta inversora de 3 millones y medio. Ubicado en un enclave privilegiado frente al paseo San Telmo, la reforma del antiguo hotel del mismo nombre se hizo esperar. Fue en junio cuando celebró su inauguración oficial aunque abrió sus puertas a comienzos de este año como un hotel boutique 4 estrellas solo para adultos.
Nueve meses después, le siguió el Fergus Puerto de la Cruz, antiguo hotel Smy en la calzada de Martiánez, con la misma categoría.
De la mano de Meliá, en mayo de este año Meliá Costa Atlantis se transformó para empezar a formar parte del porfolio de Meliá Hotels & Resorts. El hotel, que hasta entonces operaba bajo el paraguas de la marca Sol, ha sido renovado, dando paso a una nueva etapa.
El hotel Botánico, uno de los buques insignia del turismo de lujo en Canarias, también estuvo cerrado este año tres meses para acometer importantes reformas, una clara muestra de su compromiso constante con la excelencia y la innovación, el mismo que mantiene cada año el Tigaiga con la reforma de todas sus instalaciones, convirtiéndose en un referente en este sentido.
La joya de la corona, como le gustan denominarlo en el sector, es el Gran Hotel Taoro, aunque en este caso, la inversión es compartida con la administración pública al ser su propietario el Cabildo de Tenerife. En este caso se destinaron 35 millones de euros para abrir un inmueble que llevaba 20 años cerrado y que antaño acogió a huéspedes ilustres como el rey Alfonso XIII, el káiser Guillermo II, el Duque de Kent y Agatha Christie.
Desde el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) y la patronal hotelera Ashotel valoran la apuesta de la iniciativa privada para posicionar el destino Puerto de la Cruz desde los más altos estándares de calidad.
El presidente y el vicepresidente de ambas instituciones, Juan José Hernández y Enrique Talg, respectivamente, coinciden en que este “esfuerzo inconmensurable” del empresariado no está acompañado de inversión pública. “Esta reforma integral hay que apoyarla desde las instituciones generando medidas que también incentiven la modernización y nuevas aperturas en los locales comerciales y de restauración”, sostienen.
También aquellas que ayuden a sacar adelante proyectos que se han eternizado en el tiempo, como el parque San Francisco, la ampliación del Jardín Botánico que lleva más de 30 años, el futuro del edificio Iders y de la antigua estación de guaguas, que ofrecen una imagen que no se corresponde con este aumento de calidad que está consiguiendo Puerto de la Cruz.
No achacan esta situación a ningún gobierno en concreto, dado que lleva prologándose décadas durante las cuales han pasado corporaciones de diferente signo político.
Como portuense, el alcalde, Leopoldo Afonso, comparte esa visión y por eso “está empecinado” en resolver estos proyectos estancados y “realizar una inversión pública con cabeza”. En este sentido, asegura que desde que entró en el Ayuntamiento, hace 15 meses, se han dado pasos como la adquisición del cine Chimisay, la concesión administrativa de obras para los parking de la plaza de la Constitución, la plaza de Europa y el nuevo que se construirá en Punta Brava, y confía en que la antigua estación de guaguas pueda estar demolida el próximo año.
El alcalde asegura que también se trabaja para que el Gobierno de Canarias “acelere los trámites administrativos” y apruebe el segundo Plan de Modernización y Mejora, por el que esperan muchos establecimientos. “Las expectativas son buenas, y aunque no se atreven a darnos una fecha concreta, sí nos dicen que pondrán todos los medios necesarios para no frenar el avance que está experimentando la ciudad en materia turística”, subraya el mandatario.
Las cifras certifican este repunte. Entre enero y septiembre, Puerto de la Cruz recibió 711.805 turistas, una cifra que supone un crecimiento del 3% respecto al mismo periodo del año pasado, es decir, 20. 508 personas más que visitaron la ciudad, es decir, el 17,5% del total de turistas que recibió Tenerife en ese periodo, según datos elaborados por Turismo de Tenerife a partir de la información que aporta el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).