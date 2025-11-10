Los 3 radares de tráfico de la DGT que más multan en Canarias

Un radar situado en Lanzarote ha logrado posicionarse entre los 15 radares que más multas imponen en toda España, al acumular 25.375 denuncias durante 2024, según los datos publicados este lunes por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
El dispositivo, instalado en el kilómetro 20 de la carretera LZ-67, ha experimentado un incremento notable respecto al año anterior: multiplicó por ocho las sanciones registradas en 2023, pasando de 2.999 a más de 25.000.
Esta vía, que conduce a las Montañas del Fuego – Timanfaya, es considerada una de las más pintorescas de Lanzarote, debido a su paisaje volcánico, las curvas y los cambios de rasante que atraviesan un entorno de alto valor turístico.
Los otros radares que más multan
Por el contrario, el radar más activo de Canarias en 2023, situado en el kilómetro 42 de la GC-1, en la autopista del sur de Gran Canaria, ha reducido de forma significativa su número de denuncias. En 2024 ha registrado 11.403 infracciones, frente a las 38.266 del año pasado, lo que supone una caída del 70%. Este punto de control se encuentra antes de la entrada a la zona turística de Playa del Inglés, para quienes circulan desde el norte.
En Tenerife, el radar con mayor número de sanciones se localiza en la TF-13, kilómetro 0, en la Vía de Ronda, donde también se ha detectado una reducción de multas: de 14.310 en 2023 a 9.491 en 2024.
Otros radares destacados por volumen de denuncias en la provincia de Las Palmas son el de la LZ-67 (PK 16) con 5.631 sanciones, el de la FV-2 (PK 1) con 2.233, y el de la GC-1 (PK 61) con 2.193. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, destacan el de la TF-1 (PK 59), que sumó 5.943 denuncias, y el de la LP-3 (PK 20) con 1.724.