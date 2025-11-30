santa cruz

“Con cucarachas, el suelo mojado y al sol”: las quejas de los vendedores del Rastro de Santa Cruz

Comerciantes del mercadillo capitalino denuncian las condiciones de la nueva ubicación. El Ayuntamiento afirma que tendrán carpas en 2026
"Con cucarachas, el suelo mojado y al sol": las quejas de los vendedores del Rastro de Santa Cruz
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Vendedores del Rastro de Santa Cruz han vuelto a expresar su disconformidad con la nueva ubicación del mercadillo dominical, trasladado en marzo a la avenida Marítima, así como por las condiciones en las que desempeñan la actividad. Según denuncian, “estamos expuestos durante largas horas al sol, la lluvia o el viento sin que se vean carpas, ni árboles ni nada de lo que nos prometió el Ayuntamiento”.


Asimismo, se quejan de la presencia de cucarachas en las farolas o de que baldean por la mañana el suelo, lo que les impide colocar la mercancía. “Si ponemos las cajas en los muros para que no se mojen, viene el séquito del Ayuntamiento con la Policía Local y nos obliga a quitarlas”, alegan.

  1. "Con cucarachas, el suelo mojado y al sol": las quejas de los vendedores del Rastro de Santa CruzEl Rastro de Santa Cruz responde a la principal demanda de sus asistentes: será una realidad en breve
  2. El Rastro de Santa Cruz de Tenerife se estrena en su nueva ubicación con críticas de los comerciantesEl Rastro de Santa Cruz de Tenerife se estrena en su nueva ubicación con críticas de los comerciantes


Otra queja se centra en que para solicitar licencia como vendedores se les exija ser autónomos. “No vale estar en la pobreza, sino que nos imponen este requisito para poder vender”, añaden. Algo unido a que “ahora no podemos vender marcas de segunda mano, lo que se acaban de sacar de la manga solo para que nos demos por vencidos, como ya han hecho cientos de puestos”.


Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señala que la licitación de las nuevas carpas para el Rastro saldrá el próximo enero. “Ahora se está modificando la ordenanza municipal, porque la intención es que a lo largo de 2026 se pueda crear la Mesa del Rastro, donde los 410 puestos con licencia municipal elegirán a sus representantes, que serán los que negocien con el Ayuntamiento”.


Respecto a las cucarachas, Tarife indica que “se ha dado aviso para desinfectar la zona y se ha alertado a a la Autoridad Portuaria para que inspeccionen por el lado del Puerto”.

Mientras, sobre el requisito de ser autónomos, el edil recuerda que esta obligación está recogida en la actual ordenanza. “Les he ofrecido asesoramiento en la Cámara de Comercio para que se acojan a las ayudas”.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas