El Rastro de Santa Cruz responde a la principal demanda de sus asistentes: será una realidad en breve

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sacado a licitación el contrato de suministro de 401 carpas de 3×2 metros que serán destinadas a los puestos del Rastro. La inversión total asciende a 268.254 euros (IGIC incluido), y el plazo máximo para la entrega y colocación será de tres meses una vez se resuelva la licitación.
Las nuevas carpas serán diseñadas para ofrecer seguridad, comodidad y homogeneidad a los vendedores y visitantes. Estarán cerradas en la parte superior con lonas blancas anti rayos UV, ignífugas e impermeables, incluirán el logo del Ayuntamiento y una funda transparente para la autorización del vendedor. Además, contarán con estructura fácilmente desmontable, bolsa de transporte y contrapesos para resistir la acción del viento.
Mejoras en el Rastro
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, afirmó que esta medida supone “un paso importante para modernizarlo, ofreciendo mejores condiciones tanto a los vendedores como a quienes cada domingo visitan este espacio único de la ciudad. Nos comprometimos con los vendedores a mejorar sus condiciones en la nueva ubicación y estamos cumpliendo”.
Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, subrayó que “estas carpas no solo garantizan protección y seguridad, sino que también aportan una imagen más homogénea y atractiva al lugar, reforzando su papel como punto de encuentro del comercio tradicional”.
Este tipo de inversiones garantiza una inversión sostenible y de calidad para el municipio, y la modernización de un espacio como el Rastro de Santa Cruz.