El Ministerio de Turismo y Cultura de la India informó, a través de sus redes sociales, de la reunión mantenida en Nueva Delhi entre el ministro del área, Gajendra Singh Shekhawat, y el empresario tinerfeño Rayco García, conocido en su tierra natal por su trayectoria en el mundo del deporte y los negocios. Según la escueta nota oficial, el encuentro tuvo como objetivo analizar distintas cuestiones de interés común relacionadas con el turismo, el deporte y la cooperación cultural, sin ofrecer más detalles.
La noticia ha circulado con fuerza por los círculos empresariales y deportivos de la isla, impulsada por la relevancia de su protagonista. Desde la discreción de los despachos, García es quien realmente marca el paso en el Club Deportivo Tenerife, como accionista de referencia. Más de diez años de experiencia y proyectos internacionales desarrollados, en gran medida, en Oriente Medio han cimentado su trayectoria internacional. Su presencia en la India como máximo responsable de su grupo de empresas permite suponer posibles inversiones o acuerdos vinculados al deporte, la promoción turística o el intercambio cultural entre ambos países.
Por el momento, ni el empresario ni su entorno han ofrecido declaraciones sobre el contenido de la reunión.