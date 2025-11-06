Segundo intento para adjudicar las obras de reforma del Teatro Baudet

El Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó ayer el expediente para volver a sacar a licitación las obras de consolidación del antiguo teatro y cine Baudet, en Santa Cruz, tras quedar desierta la primera licitación, según anunció ayer el consejero de Cultura, José Carlos Acha, junto con la presidenta insular, Rosa Dávila.
La inversión para el proyecto cuenta con un presupuesto base de 1.866.954 euros, el mismo que en el primer concurso, y un plazo de ejecución de doce meses. Esta nueva licitación mejora las condiciones de acceso de las empresas.
Por otra parte, Acha informó de que el Consejo también aprobó la segunda fase del Programa Insular Activa Vivienda, con una inversión inicial de 2,2 millones con posibilidad de ampliarse hasta los cinco.
La consejera insular de Vivienda, Sonia Hernández, explicó en una nota posterior que la partida se destinará a ayudas a los ayuntamientos “para finalización de los inmuebles adquiridos durante la primera fase” del programa, que se coordina con el Plan de Vivienda de Canarias “y busca movilizar recursos para la puesta en marcha de nuevas promociones de alquiler asequible”.
Teide
Mientras, Rosa Dávila informó de que un total de 43 trabajadores se encargarán de la gestión del mantenimiento, la limpieza y el control de accesos en los centros de visitantes del Parque Nacional del Teide, según el encargo aprobado ayer a la empresa pública Tragsa, lo que supone tres trabajadores más respecto a la plantilla anterior. El nuevo contrato, con un plazo de tres años y un presupuesto cercano a los 8,2 millones (que supone un incremento de dos millones), asegura la continuidad del servicio, que finalizaba en noviembre.
La presidenta también recordó que, con la próxima aprobación del decreto de transferencia y el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión, se incrementarán a 17 los agentes en el parque nacional.
Asimismo, indicó que en el Consejo también se informó de que el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife ha aprobado la salida a licitación del proyecto de obras para la reforma integral del parque de bomberos de La Laguna, por 547.099,20 euros.