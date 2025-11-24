sucesos

Rescatan de gravedad a un hombre tras el desprendimiento de piedras en un conocido sendero de Tenerife

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias
El 112 explica el motivo por el que un helicóptero sobrevuela Anaga
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un senderista extranjero, de 34 años, ha resultado herido de gravedad al golpearle una piedra que se desprendió cuando hacía el sendero de Taganana-Afur, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo en dicho sendero, hasta donde se trasladó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que lo rescató en colaboración con los bomberos de Tenerife, y lo evacuó hasta el aeropuerto de Tenerife Norte.

  1. Muere en Canarias tras caer desde 7 metros mientras ponía las luces de NavidadMuere en Canarias tras caer desde 7 metros mientras ponía las luces de Navidad

Una vez allí, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que lo trasladó hasta el Hospital Universitario de Canarias.

En la resolución del incidente también participaron Guardia de Montes y Guardia Civil.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas